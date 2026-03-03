Comienza la última cuenta regresiva: restan 100 días para la Copa del Mundo
La cita irá por primera vez en tres países en simultáneo, Estados Unidos, México y Canadá. El partido inaugural se jugará el 11 de junio y Argentina debutará el martes 16.
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
La cuenta regresiva para la Copa del Mundo masculina de fútbol entró en la recta final al restar hoy 100 días exactos para su inicio.
Se tratará de una cita sin antecedentes, con 48 selecciones participando y tres países anfitriones. Además, Argentina irá por el bicampeonato en la última participación de Lionel Messi.
El próximo Mundial dejará atrás el formato de 32 participantes que la competencia repetía desde Francia 1998 (eran 24 hasta Estados Unidos 1994 y 16 hasta Argentina 1978).
El certamen de este año también será récord de sedes, ya que Estados Unidos, México y Canadá se distribuirán las sedes. Allí hay un solo antecedente con más de un organizador, aunque fueorn dos: en 2002 se disputó en Corea del Sur y Japón.
La Selección argentina hará su presentación el martes 16 de junio, a las 22, ante Argelia (en Kansas City). Luego chocará con Austria, el lunes 22 de junio a partir de las 14 (en Dallas). Y cerrará la primera fase el sábado 27 de junio, a las 23, ante Jordania (nuevamente en Dallas).
Más allá de datos, la gran incógnita pasa por estos días por Irán, quien clasificó directamente a la Copa del Mundo, pero a raíz de los ataques que llevaron a cabo Estados Unidos e Israel contra su territorio, la federación puso en duda su participación. Encima, los tres partidos de la fase de grupos los deberá jugar en Estados Unidos. Irak, que por ahora jugará el repechaje, asoma como potencial reemplazante, aunque primero debería confirmarse la baja de los iraníes y, luego, será FIFA quien defina.
Calendario de la Copa del Mundo
Fase de grupos
Jueves 11 de junio
16:00 - México vs. Sudáfrica - Grupo A - Ciudad de México
23:00 - Corea vs. Dinamarca/Macedonia/Rep. Checa/Irlanda - Grupo A - Guadalajara
Viernes 12 de junio
16:00 - Canadá vs. Italia/Nigeria/Gales/Bosnia - Grupo B - Toronto
22:00 - Estados Unidos vs. Paraguay - Grupo D - Los Ángeles
Sábado 13 de junio
16:00 - Qatar vs. Suiza - Grupo B - San Francisco
19:00 - Brasil vs. Marruecos - Grupo C - Nueva Jersey
22:00 - Haití vs. Escocia - Grupo C - Boston
01:00 del domingo - Australia vs. Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo - Grupo D - Vancouver
Domingo 14 de junio
14:00 - Alemania vs. Curazao - Grupo E - Houston
17:00 - Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas
20:00 - Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Filadelfia
23:00 - Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs. Túnez - Grupo F - Monterrey
Lunes 15 de junio
13:00 - España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta
16:00 - Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle
19:00 - Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami
22:00 - Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Ángeles
Martes 16 de junio
16:00 - Francia vs. Senegal – Grupo I - Nueva Jersey
19:00 - Irak/Bolivia/Surinam vs. Noruega – Grupo I - Boston
22:00 - Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City
01:00 del miércoles - Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco
Miércoles 17 de junio
14:00 - Portugal vs. Jamaica/Congo/Nueva Caledonia – Grupo K - Houston
17:00 - Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas
20:00 - Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto
23:00 - Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Ciudad de México
Jueves 18 de junio
13:00 - Dinamarca/Macedonia/Rep. Checa/Irlanda vs. Sudáfrica - Grupo A - Atlanta
16:00 - Suiza vs. Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Grupo B - Los Ángeles
19:00 - Canadá vs. Qatar – Grupo B - Vancouver
22:00 - México vs. Corea - Grupo A - Guadalajara
Viernes 19 de junio
16:00 - Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle
19:00 - Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston
22:00 - Brasil vs. Haití – Grupo C - Filadelfia
01:00 del sábado - Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco
Sábado 20 de junio
14:00 - Países Bajos vs. Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston
17:00 - Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto
21:00 - Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City
01:00 del domingo - Túnez vs. Japón – Grupo F - Monterrey
Domingo 21 de junio
16:00 - España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlanta
16:00 - Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Ángeles
19:00 - Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami
22:00 - Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - Vancouver
Lunes 22 de junio
14:00 - Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas
18:00 - Francia vs. Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I - Filadelfia
21:00 - Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva Jersey
00:00 del martes - Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco
Martes 23 de junio
14:00 - Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston
17:00 - Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston
20:00 - Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto
23:00 - Colombia vs. Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K - Guadalajara
Miércoles 24 de junio
16:00 - Suiza vs. Canadá – Grupo B - Vancouver
16:00 - Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs. Qatar – Grupo B - Seattle
19:00 - Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami
19:00 - Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta
22:00 - Dinamarca/Macedonia/Rep. Checa/Irlanda vs. México – Grupo A - Ciudad de México
22:00 - Sudáfrica vs. Corea – Grupo A - Monterrey
Jueves 25 de junio
17:00 - Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - Filadelfia
17:00 - Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Nueva Jersey
20:00 - Japón vs. Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Dallas
20:00 - Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City
23:00 - Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Estados Unidos – Grupo D - Los Ángeles
23:00 - Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco
Viernes 26 de junio
16:00 - Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston
16:00 - Senegal vs. Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I - Toronto
21:00 - Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston
21:00 - Uruguay vs. España – Grupo H - Guadalajara
00:00 del sábado - Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle
00:00 del sábado - Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Vancouver
Sábado 27 de junio
18:00 - Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - Nueva Jersey
18:00 - Croacia vs. Ghana – Grupo L - Filadelfia
20:30 - Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami
20:30 - Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta
23:00 - Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas City
23:00 - Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas
Dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio
Partido 73 – 2º Grupo A vs. 2º Grupo B - Los Ángeles
Lunes 29 de junio
Partido 74 – 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston
Partido 75 – 1º Grupo F vs. 2º Grupo C - Monterrey
Partido 76 – 1º Grupo C vs. 2º Grupo F - Houston
Martes 30 de junio
Partido 77 – 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H - Nueva Jersey
Partido 78 – 2º Grupo E vs. 2º Grupo I - Dallas
Partido 79 – 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
Partido 80 – 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta
Partido 81 – 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco
Partido 82 – 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle
Jueves 2 de julio
Partido 83 – 2º Grupo K vs. 2º Grupo L - Toronto
Partido 84 – 1º Grupo H vs. 2º Grupo J - Los Ángeles
Partido 85 – 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J - Vancouver
Viernes 3 de julio
Partido 86 – 1º Grupo J vs. 2º Grupo H - Miami
Partido 87 – 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City
Partido 88 – 2º Grupo D vs. 2º Grupo G - Dallas
Octavos de final
Sábado 4 de julio
Partido 89 – Ganador Partido 74 vs. Ganador Partido 77 - Filadelfia
Partido 90 – Ganador Partido 73 vs. Ganador Partido 75 - Houston
Domingo 5 de julio
Partido 91 – Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 - Nueva Jersey
Partido 92 – Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80 - Ciudad de México
Lunes 6 de julio
Partido 93 – Ganador Partido 83 vs. Ganador Partido 84 - Dallas
Partido 94 – Ganador Partido 81 vs. Ganador Partido 82 - Seattle
Martes 7 de julio
Partido 95 – Ganador Partido 86 vs. Ganador Partido 88 - Atlanta
Partido 96 – Ganador Partido 85 vs. Ganador Partido 87 - Vancouver
Cuartos de final
Jueves 9 de julio
Partido 97 – Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90 - Boston
Viernes 10 de julio
Partido 98 – Ganador Partido 93 vs. Ganador Partido 94 - Los Ángeles
Sábado 11 de julio
Partido 99 – Ganador Partido 91 vs. Ganador Partido 92 - Miami
Partido 100 – Ganador Partido 95 vs. Ganador Partido 96 - Kansas City
Semifinales
Martes 14 de julio
Partido 101 – Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98 - Dallas
Miércoles 15 de julio
Partido 102 – Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100 - Atlanta
Partido por el tercer puesto
Sábado 18 de julio
Partido 103 – Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102 - Miami
Final
Domingo 19 de julio
Partido 104 – Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102 - Nueva Jersey