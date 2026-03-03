Lali Espósito visitó a Pedro Rosemblat y mostró su anillo en vivo

El conductor Pedro Rosemblat fue sorprendido por Lali Espósito, quien se presentó en el canal de streaming de él para mostrar su anillo de compromiso.

La cantante se sumó al programa y, ante la insistencia del público que pedía detalles sobre el casamiento, decidió extender la mano frente a la cámara y mostrar el anillo.

“¿Esto quieren, zorras?”, lanzó con su habitual humor mientras mostraba el anillo. Luego agregó: “Esto tuvo un laburo de producción increíble”, en referencia a la propuesta.

El anillo responde al estilo toi et moi (“tú y yo”), un diseño caracterizado por llevar dos piedras y que simboliza la unión de la pareja. En el estudio celebraron la escena al grito de “¡Vivan los novios!”, mientras la artista y el conductor sellaban el momento con un beso. (NA)