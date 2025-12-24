Lali Espósito anunció su primer show en River: la fecha y cuándo salen a la venta las entradas

Lali Espósito cierra el 2025 a lo grande. Luego del lanzamiento de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama y el estreno de su documental en Netflix, anunció una gran sorpresa.

Luego de convertirse en la primera artista que agota cinco estadios Vélez en un año, ahora redobla la apuesta y confirma su primer show en el estadio River Plate, tal como muchos de sus fans estaban esperando.

La cita con el público será el 6 de junio de 2026 y se espera un espectáculo de gran envergadura como los que viene realizando en el tour que la mantuvo más que activa durante este año.

La preventa abrirá el viernes 26 de diciembre a las 11., mientras que la venta general estará disponible el mismo día, una vez agotada la pre venta.

En sus redes sociales, la cantante de “Fanático” escribió: “¡La fiesta del pop se apodera de River! Prepárense para atender al demonio el 6.6.26. ¡Los espero endemoniados! Me voy a soñar con el pogo de ‘FANÁTICO’. ¡Felices fiestas!”.

Además, el potente anuncio llegó acompañado de un video promocional que continúa la estética de su más reciente álbum y en el que la Ciudad de Buenos Aires es protagonista.

En un show que contó con invitados como Dillom, Moria Casán y Sandra Mihanovich, se tomó un momento para dar un mensaje a su público: “Es muy importante, y de corazón lo digo, que dejen de comparar a las músicas popstars argentinas”.

Sin nombrarlas, Lali habría hecho referencia a músicas como Emilia Mernes, María Becerra, Tini Stoessel, entre otras, que han desplegado imponentes conciertos a lo largo del 2025.

“Cada una de las mujeres, mainstream, del under, mujeres maravillosas que este año sacaron música, hicieron espectáculos que ningún varón ha hecho en este país. Espectáculos enormes, de una calidad enorme”, aseguró.

Buscando una suerte de unión, defendió la diversidad: “Somos todas distintas, todas tenemos algo diferente para decir, todas tenemos algo diferente para aportar. Somos todas argentinas y es muy groso lo que ha pasado con nosotros este año”. (TN)