El estrecho de Ormuz, clave en el conflicto: qué es y cómo afecta al precio del crudo

Los árabes lo conocen como Bab as-Salam, la “Puerta de la Paz”, pero la guerra en curso en Medio Oriente lo convierte en un elemento clave del conflicto entre Irán y la coalición conformada por Israel y Estados Unidos.

El estratégico Estrecho de Ormuz está a un paso de transformarse en el centro de la desesperada estrategia bélica del gobierno de los ayatollah. Su anunciado cierre amenaza con provocar una crisis en el mercado petrolero mundial y una fuerte e inédita alza en el precio del barril de crudo. Según analistas, podría llegar hasta los 100 dólares.

El paso marítimo entre Irán y Omán es clave. Por allí circula más del 20% del tráfico petrolero y gasífero del mundo. Gran parte de la producción de crudo de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos pasa por ahí. Se trata de unos 19 millones de barriles diarios transportados por un promedio de 13 buques por día. De hecho, el gobierno qatarí depende en forma casi total del estrecho.

Pero por ahí transita también gran parte de las exportaciones iraníes. Su cierre es una decisión extrema con profundas implicaciones internas en tiempos de guerra.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, hay un elemento extra a tener en cuenta: China se vería perjudicada por su cierre. El gobierno de Beijing es el principal beneficiario de las exportaciones energéticas a través del paso de Ormuz, especialmente iraníes. China tiene una gran influencia en Teherán.

¿Dónde queda el estrecho de Ormuz y por qué es tan importante?

El estrecho de Ormuz está ubicado entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico. En la costa norte está el territorio iraní. En el sur se encuentra la península omaní de Musandam. Ambos países están separados por una lengua de mar de apenas 45 kilómetros.

Después de tres días de guerra, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que el Estrecho de Ormuz está cerrado y advirtió que prenderá fuego a cualquier barco que intente pasar, según informaron los medios iraníes.

“Incendiaremos cualquier barco que intente pasar por el estrecho de Ormuz -dijo el general Sardar Jabbari, de la Guardia iraní-. También atacaremos los oleoductos y no permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo de la región. El precio del petróleo alcanzará los 200 dólares en los próximos días”, alertó.

No sería la primera vez que buques petroleros son atacados en la región.

Ya lo hizo su grupo proxy yemení, el de los rebeldes hutíes, cuando a fines de 2023 empezó a atacar a buques y cargueros que atravesaban el Mar Rojo, otra área vital en la región, en solidaridad con Gaza. Entonces se paralizó el comercio en ese paso clave del tráfico de mercaderías internacional.

¿Qué pasa con el precio del petróleo?

El petróleo Brent para entrega en mayo escaló este lunes hasta situarse en los 77,74 dólares por barril al cierre de la sesión del Mercado de Futuros de Londres, ante los temores de escasez de suministro por la guerra.

El barril de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 4,87 dólares en el Intercontinental Exchange londinense (ICE) en comparación al cierre de la sesión del pasado viernes, cuando terminó en 72,87 dólares.

El crudo reaccionó al alza y alcanzó su nivel más alto de los últimos ocho meses tras el estallido de la guerra.

El sentimiento alcista, que llegó a superar los 80 dólares horas antes, aunque algo más moderado, predominó entre los inversores ante los temores de escasez de suministro por el aumento de las tensiones en Oriente Medio y pendiente de la evolución del conflicto en Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+ y que controla el estrecho de Ormuz.

Algunos analistas vaticinan que, de cerrarse por completo y durante un tiempo prolongado ese paso clave, los precios del petróleo podrían llegar a alcanzar hasta los 100 dólares por barril, en el peor de los escenarios.

Además del petróleo, los precios del gas también se incrementaron cerca de un 45% hoy después de que Qatar cerrase la mayor refinería de gas natural licuado del mundo, tras haber sido atacada por drones iraníes, afectando al 20% de la producción a nivel global. (con información de TN)