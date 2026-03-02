Israel lanza ofensiva contra Hizbulá y advierte que serán "muchos días" de combate

El jefe militar de Israel, Eyal Zamir, dijo este lunes que el Ejército lanzó "una campaña ofensiva contra Hizbulá", advirtiendo de que la operación podría durar "muchos días", mientras el conflicto se intensifica en la frontera norte del país.

"Debemos prepararnos para muchos días de combate por delante", declaró Zamir, durante una evaluación de la situación en el cuartel general del Ejército en Tel Aviv y añadió: “Esto requiere una fuerte preparación defensiva y una preparación ofensiva sostenida, operando en olas continuas aprovechando constantemente las oportunidades”.

El anuncio se produjo después de que Hizbulá, el grupo libanés alineado con Irán, se uniera al conflicto lanzando misiles y ataques con drones durante la noche hacia Israel. En tanto, no hubo información de heridos ni daños, pero dicho incidente supuso el primer ataque de este tipo desde el alto al fuego de noviembre de 2024 entre Israel y el Líbano que puso fin formalmente al conflicto con Hizbulá, informó la emisora ​​pública israelí.

La acción se produjo dos días después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. El Ejército israelí ha movilizado a 100.000 reservistas en previsión de lo que describió como un conflicto "multiescenario". (N/A)