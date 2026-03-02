Trump dijo que el ejército estadounidense está "destrozando" a Irán: "La gran ola está por llegar"

Donald Trump dio una entrevista este lunes y aseguró que el ejército estadounidense está “destrozando” a Irán, pero que la “gran ola” aún está por llegar. "Los estamos arrasando -dijo-. Creo que va muy bien. Es muy poderoso. Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos usando", aseguró

Además, el presidente estadounidese habló sobre la duración de la guerra: "No quiero que se alargue demasiado. Siempre pensé que serían cuatro semanas y vamos un poco adelantados".

Respecto de si EE.UU. está haciendo algo más que el ataque militar para ayudar al pueblo iraní a recuperar el control de su país, señaló que lo estamos haciendo; pero ahora mismo queremos que todos se queden en casa, a que no es seguro estar afuera y la situación se va a volver aún menos segura".

"Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar", remarcó el mandatario, quien aseguró que no descarta enviar tropas "si fueran necesarias".

Asimismo, sostuvo que "la mayor sorpresa” fueron los ataques de Irán contra los países árabes de la región: Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. “Les dijimos 'lo tenemos bajo control’, y ahora quieren luchar. Y están luchando con agresividad. Iban a participar muy poco y ahora insisten en hacerlo”, resaltó Trump y sumó: “Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos”.

"Tienen que entender que vivieron bajo esa nube oscura durante años. Por eso nunca pudieron tener paz”, insistió el republicano.

También habló sobre la sucesión del poder en Irán. "No sabemos quiénes son los líderes. No sabemos a quién elegirán. Quizás tengan suerte y consigan a alguien que sepa lo que hace. Perdieron mucho en términos de liderazgo", señaló.

Por otra parte, confirmó que derrotaron a "49 líderes iraníes" y dijo que su equipo había intentado negociar con ellos. "No pudimos llegar a un acuerdo con esta gente", lamentó.

"La última operación militar forma parte de una campaña a largo plazo para eliminar la amenaza iraní", aseguró declaró Trump y concluyó. "Todo va bien". (con información de TN)