Panamericano de Maxibásquet: Argentina-Bahía terminó cuarto en El Salvador

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Un equipo conformado en su mayoría por ex jugadores locales, participó del Panamericano de Máxibásquet, en la categorías +65, obteniendo el cuarto puesto.

Israel (15), escoltado por Ignacio Barga (7) y Roberto Juanpataoro (5).

El torneo se disputó en El Salvador, del 20 de febrero al 1 de marzo, y contó con algunas figuras de nivel internacional, como el caso del brasileño Israel, integrante del campeón.



El formato de disputa incluyó cuatro zonas de tres equipos. Argentina-Bahía perdió con Brasil A (el campeón), 71 a 55 y venció a Ecuador, 71 a 33.

En el cruce, el representante albiceleste superó a Chile, 60 a 56.

Ya en cuartos de final, Argentina cedió ante México, 50-40, y por el tercer puesto cayó frente a Puerto Rico, 59-49.

El plantel

El equipo argentino estuvo integrado por Diego Rozas Dennis, Horacio Menecozzi, Ricardo Feser, Alberto Lorenzo (de Junín), Ignacio Barga, Roberto Juanpataoro, Alejandro Sininaglia, Luis Guerra (de Morón), Norberto Petracchi, Daniel Severini y José Fonseca. DT: Eduardo Ginesi.

Posiciones

1º) Brasil A

2º) México

3º) Puerto Rico

4º) Argentina-Bahía

5º) Chile

6º) Brasil B

7º) Dominicana Tropical

8º) Dominicana B

9º) Ecuador

10º) El Salvador

11º) Perú-Lima

12º) Perú B