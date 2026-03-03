Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

Básquetbol.

Panamericano de Maxibásquet: Argentina-Bahía terminó cuarto en El Salvador

El equipo participó en la categoría +65 y estuvo integrado por varios ex jugadores locales.

El plantel de Argentina-Bahía, categoría +65.

Un equipo conformado en su mayoría por ex jugadores locales, participó del Panamericano de Máxibásquet, en la categorías +65, obteniendo el cuarto puesto.

Israel (15), escoltado por Ignacio Barga (7) y Roberto Juanpataoro (5).

El torneo se disputó en El Salvador, del 20 de febrero al 1 de marzo, y contó con algunas figuras de nivel internacional, como el caso del brasileño Israel, integrante del campeón.

El formato de disputa incluyó cuatro zonas de tres equipos. Argentina-Bahía perdió con Brasil A (el campeón), 71 a 55 y venció a Ecuador, 71 a 33.

En el cruce, el representante albiceleste superó a Chile, 60 a 56.

Ya en cuartos de final, Argentina cedió ante México, 50-40, y por el tercer puesto cayó frente a Puerto Rico, 59-49.

El plantel

El equipo argentino estuvo integrado por Diego Rozas Dennis, Horacio Menecozzi, Ricardo Feser, Alberto Lorenzo (de Junín), Ignacio Barga, Roberto Juanpataoro, Alejandro Sininaglia, Luis Guerra (de Morón), Norberto Petracchi, Daniel Severini y José Fonseca. DT: Eduardo Ginesi.

Posiciones

1º) Brasil A

2º) México

3º) Puerto Rico

4º) Argentina-Bahía

5º) Chile

6º) Brasil B

7º) Dominicana Tropical

8º) Dominicana B

9º) Ecuador

10º) El Salvador

11º) Perú-Lima

12º) Perú B

