Panamericano de Maxibásquet: Argentina-Bahía terminó cuarto en El Salvador
El equipo participó en la categoría +65 y estuvo integrado por varios ex jugadores locales.
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
Un equipo conformado en su mayoría por ex jugadores locales, participó del Panamericano de Máxibásquet, en la categorías +65, obteniendo el cuarto puesto.
El torneo se disputó en El Salvador, del 20 de febrero al 1 de marzo, y contó con algunas figuras de nivel internacional, como el caso del brasileño Israel, integrante del campeón.
El formato de disputa incluyó cuatro zonas de tres equipos. Argentina-Bahía perdió con Brasil A (el campeón), 71 a 55 y venció a Ecuador, 71 a 33.
En el cruce, el representante albiceleste superó a Chile, 60 a 56.
Ya en cuartos de final, Argentina cedió ante México, 50-40, y por el tercer puesto cayó frente a Puerto Rico, 59-49.
El plantel
El equipo argentino estuvo integrado por Diego Rozas Dennis, Horacio Menecozzi, Ricardo Feser, Alberto Lorenzo (de Junín), Ignacio Barga, Roberto Juanpataoro, Alejandro Sininaglia, Luis Guerra (de Morón), Norberto Petracchi, Daniel Severini y José Fonseca. DT: Eduardo Ginesi.
Posiciones
1º) Brasil A
2º) México
3º) Puerto Rico
4º) Argentina-Bahía
5º) Chile
6º) Brasil B
7º) Dominicana Tropical
8º) Dominicana B
9º) Ecuador
10º) El Salvador
11º) Perú-Lima
12º) Perú B