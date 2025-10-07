ATE promovió una acción de amparo colectivo al IOSFA y el Ministerio de Defensa

La Asociación Trabajadores del Estado, a través de sus seccionales de Punta Alta, Bahía Blanca y el Consejo Directivo Provincial, ha promovido una Acción de Amparo Colectivo con un pedido urgente de medida cautelar, contra el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y el Ministerio de Defensa de la Nación, en razón de la grave vulneración de derechos fundamentales que afecta a más de 60.000 empleados estatales afiliados en toda la provincia de Buenos Aires. La acción estuvo a cargo del doctor Esteban Corrales, miembro del Equipo Jurídico de ATE Provincia de Buenos Aires.

En el escrito judicial, se solicita que se declare la ilegalidad de la conducta del IOSFA y del Ministerio de Defensa, al incumplir con su deber de garantizar la cobertura médico–asistencial y farmacéutica a los trabajadores estatales.

Asimismo, se solicita como medida cautelar urgente que se arbitren de manera inmediata los medios necesarios para restablecer la cobertura integral en toda la provincia de Buenos Aires, asegurando la continuidad de prestaciones esenciales como medicamentos oncológicos, insulina, tratamientos para VIH, atención hospitalaria y cuidados específicos para personas con discapacidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa.

ATE denuncia con firmeza que la crisis sanitaria actual es consecuencia directa de la irresponsabilidad del Ministerio de Defensa, bajo cuya órbita funciona el IOSFA, al permitir la parálisis de un sistema de salud que debía proteger a miles de familias trabajadoras. "Este abandono constituye un incumplimiento inadmisible de las obligaciones constitucionales y legales en materia de derecho a la salud y seguridad social", se indicó.

El conflicto no se limita a Punta Alta y Bahía Blanca: la falta de cobertura impacta también en numerosas localidades donde el IOSFA tiene presencia, tales como Mar del Plata, Tandil, Zárate, Azul, entre muchas otras, lo que profundiza el alcance y la gravedad del problema.

"Desde nuestras seccionales y el CDP dejamos en claro que no vamos a aceptar más dilaciones, promesas vacías ni excusas burocráticas: la salud no se negocia. Este amparo colectivo no es solamente una respuesta a una emergencia local, sino un freno político y gremial frente a un abandono sistemático de toda la red del IOSFA en la provincia de Buenos Aires, que pone en riesgo la vida y la dignidad de los trabajadores estatales. Lo sostendremos con toda la fuerza gremial y legal que sea necesaria", se dijo desde el gremio.