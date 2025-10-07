Clausura liguista: Huracán y Liniers chocan en Cerri y hay mucho en juego
Se miden desde las 16 en cancha de Sansinena para bajarle el telón a la 7ª fecha.
Huracán y Liniers le bajaran esta tarde el telón a la 7ª fecha del Clausura liguista en la máxima división.
El Globo y el chivo se pondrán al día en cancha de Sansinena, desde las 16, tras la postergación del sábado debido a la lluvia.
Daniel Méndez será el encargado de impartir justicia.
El conjunto de Mauro Brunelli buscará la victoria para recuperar la cima, mientras que el albinegro de Hernán Rosell tratará de sumar de a tres para escalar en la tabla y salir del fondo.
La jornada comenzó el domingo con los triunfos de Villa Mitre ante Bella Vista en la Loma (2-0), de San Francisco en casa ante Olimpo (1-0) y de Sporting en cancha de Libertad (4-1).
*Las tablas
*Clausura en la "A"
-Posiciones: 1) Villa Mitre y San Francisco, 11 puntos; 3) Huracán, 10; 4) Libertad, 9; 5) Olimpo, Sporting y Bella Vista, 8; y 8) Liniers, 6.
*La acumulada
-Posiciones: 1) Bella Vista, 35; 2) Libertad, 32; 3) Huracán y Liniers, 28; 5) Villa Mitre, 27; 6) Sporting y San Francisco, 25 y 8) Olimpo, 22.
La fecha que viene (8ª)
La octava jornada se jugará entre viernes y domingo, ya en el horario de las 16.
En la A chocarán: Olimpo-Bella Vista (viernes) y Villa Mitre-Libertad, Huracán-San Francisco --en cancha de Sansinena-- y Liniers-Sporting (el domingo).
En la B se medirán: La Armonía-Sansinena, Tiro-Dublin y Rosario-Pacífico de Cabildo (viernes) y Comercial-Pacífico BB (sábado).