Nazareno Casero, contundente: “No le presto plata ni a mis amigos más cercanos”

Nazareno Casero atraviesa una etapa de estabilidad personal y profesional. Sin embargo, hay una lección que aprendió por las malas y que hoy repite como mantra, no volver a prestar plata, ni siquiera a amigos cercanos.

“Por más triste que sea la historia, no hay que prestar plata. Ni a los amigos. Porque es muy probable que pierdas la plata y también la amistad”, aseguró en una entrevista con Infobae, en la que repasó su presente laboral, sus vínculos afectivos y su mirada sobre el país.

Según contó, le ha tocado prestar “lindos montos”, pero lo que más le molestó fue la falta de voluntad para devolverlo.“Ves que la persona se va de vacaciones, que hace viajes, y decís: '¿Pero te tengo que andar yo pidiendo la plata? ¿No te acordaste?'”, relató.

Casero dejó en claro que no se trata de tener o no dinero disponible, sino de una cuestión de principios.“Muchas veces la gente cree que uno presta plata porque le sobra. Y no es así. Hasta que en un momento decís: '¿De verdad, en tantos años, no pudiste ni hacer un esfuerzo por devolverla?'”.

Además, aseguró que incluso cuando él mismo se encontró en aprietos financieros, buscó resolverlo sin dañar vínculos.“Yo tengo amigos a los que puedo pedirles guita, pero no duermo hasta devolvérsela. Me agarra calor. Estoy todo el tiempo diciendo: ‘Loco, te tengo que devolver la plata’. No me gusta deberle a nadie”,afirmó.

Aunque admite que se encuentra económicamente cómodo, Casero insiste en que eso no lo convierte en prestamista. Su última compra, según reveló, fue una camioneta antigua de 1970 para restaurar.

Por otra parte, Casero se mostró muy crítico con la clase política argentina y dejó abierta la posibilidad de involucrarse en un futuro. “Me divertiría meterme para molestar, para trolear diputados y senadores. Hay que hacerlos vivir mal, hacerlos sufrir”, dijo.

Sobre el actual presidente, Javier Milei, opinó: “No sé si le doy un voto de confianza, pero sí me interesa cómo logró marcarle la agenda a toda la política tradicional. Hay cosas que estaban establecidas y ahora se discuten. Eso me parece interesante”.

Entre proyectos personales, Casero protagoniza “Nieve Roja”, la nueva serie original de Flow ambientada en la Antártida. Se trata de un thriller psicológico de seis episodios que explora la tensión entre un grupo de desconocidos convocados a una base para un retiro empresarial, en lo que luego se revela como una competencia por un puesto. El elenco incluye a Justina Bustos, Mariano Martínez y Juan Gil Navarro.

“Estoy contento con este proyecto. La serie explora un escenario poco común y tiene una producción muy potente”, señaló

Finalmente, habló de situación sentimental con Carolina Puntonet, bailarina radicada en Italia. A pesar de haber pasado hasta seis meses sin verse, afirma que la relación funciona. “Hablamos todo el día por videollamada. La distancia no es fácil, pero lo manejamos bien”, sostuvo.

Respecto a los acuerdos de pareja, fue directo: “No, no es abierta. Si tiene que hacer algo, prefiero no enterarme. No me genera morbo, me hace vivir más tranquilo”. (NA)