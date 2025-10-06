Quién es Michelle Schmukler, la víctima de antisemitismo cuya historia “Poco ortodoxa” fue viral en Tik Tok

El nombre de Michelle Iman Schmukler se convirtió en noticia nacional este fin de semana a raíz del repudiable ataque antisemita que sufrió junto a su bebé de ocho meses en el barrio de Palermo.

Sin embargo, antes de este violento episodio, la joven empresaria de 29 años ya era una figura conocida en TikTok, donde una de sus historias personales se viralizó por su similitud con la trama de la popular serie de Netflix "Poco Ortodoxa".

Su relato, en el que cuenta cómo fue judía ortodoxa durante una década antes de emprender un camino espiritual más personal, conmovió a miles de usuarios y ahora cobra una nueva dimensión tras el ataque de odio que padeció.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El ataque antisemita que la puso en el centro de la escena

Este sábado, la vida de Michelle dio un vuelco cuando un vecino de su edificio la agredió mientras jugaba con su bebé en el patio. Al grito de "¡Qué asco, judía!" y "Ahora encima tenés un hijo judío", el hombre les arrojó un objeto de metal. El caso escaló en indignación pública no solo por la brutalidad del hecho, sino por la posterior liberación del agresor, quien se negó a quedar internado para una evaluación psiquiátrica.

"Fui ortodoxa 10 años": su historia viral

A principios de 2024, mucho antes de este triste episodio, Michelle ya había captado la atención de las redes con un video que superó las 300 mil reproducciones. En él, relataba su propia travesía espiritual.

"Fui ortodoxa 10 años de mi vida adulta", contaba la joven. Explicó que su búsqueda personal se intensificó a los 17 años tras un viaje a Israel y que se casó a los 19, intentando combinar una vida de devoción religiosa con su pasión por la moda a través de su marca de indumentaria, "Iman".

El punto de inflexión en su vida, según narró, fue una doble tragedia familiar: la pérdida de su mamá y su abuela en el mismo mes. Este evento la llevó a replantearse su camino y a adoptar una perspectiva más personal y libre sobre su espiritualidad y su vida, un viaje de autodescubrimiento que resonó fu-ertemente con la audiencia de TikTok y que hoy, a la luz del ataque, se resignifica como un testimonio de resiliencia. (NA)