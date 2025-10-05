Hora, TV y formaciones: River visita a Rosario Central en duelo de candidatos

River visitará este domingo a Rosario Central, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura que enfrenta a dos de los candidatos que tiene la Zona B.

El partido está programado para las 21:15, se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Diego Romero.

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, viene de cosechar dos derrotas consecutivas en este Torneo Clausura, aunque el jueves se recuperó gracias al triunfazo por 1-0 ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El conjunto “Millonario” marcha tercero en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez.

River también necesita volver a sumar de a tres en el Torneo Clausura para seguir afianzándose en la tabla anual, con el objetivo de meterse en la próxima Copa Libertadores.

Rosario Central, por su parte, es el único invicto en este Torneo Clausura, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empataron los otros seis.

En lo que respecta a la tabla anual el “Canalla”, que tiene como gran figura a Ángel Di María, lidera con 50 puntos y todo indica que conseguirá uno de los tres cupos para la próxima Copa Libertadores.

En su última presentación, el equipo rosarino goleó 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante.

Las probables formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.