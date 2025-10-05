Clausura liguista: continúa la 7ª fecha con seis cotejos de alto voltaje

Se empieza a cerrar la primera rueda del certamen Clausura de la Liga del Sur y esta tarde se jugarán seis partidos, tres en cada categoría, para empezar a definir cosas importantes.

Todos los cotejos se jugarán desde las 15.30.

El partido de la 7ª fecha será el que protagonizarán Rosario Puerto Belgrano y Comercial en Punta Alta por el Promocional.

Fernando Sepúlveda será el encargado de impartir justicia.

Además, Pacífico de Cabildo recibirá al escolta La Armonía, con arbitraje de Matías Islas.

Y en Cerri, Sansinena esperará por Tiro Federal en un duelo clave por meterse en zona de playoffs.

Gabriel González fue designado como juez.

Ayer, Pacífico de nuestra ciudad y Dublin empataron 1 a 1.

La tabla

-Posiciones: 1) Comercial, 15 puntos; 2) La Armonía, 13 puntos; 3) Rosario, 10; 4) Tiro y Pacífico C, 9; 6) Sansinena, 7; 7) Dublin, 5; 8) Pacífico BB, 2.

En la A

Con tres partidos se iniciará la 7ª jornada.

En Villa Rosas, Libertad recibirá al necesitado Sporting. Dirigirá Oscar Perotti.

A su vez, Bella Vista será anfitrión de Villa Mitre, con arbitraje de Facundo Altuna.

Finalmente, en choque decisivo en la zona de abajo, San Francisco será local ante Olimpo.

Marcos Gómez será el encargado de impartir justicia.

El martes, en tanto, completarán Huracán-Liniers en cancha de Sansinena, desde las 16.

*Las tablas

*Clausura en la "A"

-Posiciones: 1) Huracán, 10 puntos; 2) Libertad, 9; 3) Olimpo, Villa Mitre, Bella Vista y San Francisco, 8; 7) Liniers, 6 y 8) Sporting, 5.

*La acumulada

-Posiciones: 1) Bella Vista, 35; 2) Libertad, 32; 3) Huracán y Liniers, 28; 5) Villa Mitre, 24; 6) Olimpo, Sporting y San Francisco, 22.