Universitario y El Nacional, en la etapa final del torneo Promoción

"Uni" afronta hoy de local el primero de los últimos dos en la competencia. Foto: Archivo La Nueva.

En partidos pendientes de la fecha 3, Universitario y El Nacional serán locales hoy frente a rivales de la Unión de Oeste de Buenos Aires, en la etapa final del torneo Promoción de la Región Pampeana.

Las Pirañas buscarán dar otro paso hacia la punta cuando reciban a Estudiantes de Olavarría, partido programado para las 14.45 en Primera (arbitraje de Gianfranco Canzio). En Intermedia va a las 13 (dirige Gustavo Difranco).

El XV local para el choque de Primera presentará la novedad del regreso del wing Tiziano Copreni, tras superar una lesión. Los dirigidos por Mariano Minnaard van de arranque con Matías Araque, Matías Lorenzo, Julio Nill; Aucan Morales Garrido y Antonio Scolari; Daniel Acosta, Mateo Monge, Mateo Pandolfi; Emiliano Astudillo y Sebastián Barrera; Santiago Rodríguez, Lautaro Carrio, Tobías Andrade (capitán), Tiziano Copreni; Santiago Lagos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como recambio se desempeñaron Jonatan Sullivan, Santiago Muñoz, Gianluca Reginato, Valentín Gorla, Martín Rivero, Juan Ignacio Freda, Mauro Rudel y Bruno D'Amico.

"Uni" marcha como escolta y los puntos que consiga hoy serán importantes para afrontar la última fecha ante Uncas (Tandil) en nuestra ciudad, el fin de semana venidero.

En cuanto a El Nacional, también se pondrá al día en este caso para recibir a Onas de Benito Juárez.

Los partidos se juegan 15.45 en Primera (arbitraje de Martín Cisneros) y desde las 14 en Intermedia (Rafael Jornet).

Posiciones: 1º) Uncas, 24; 2º) Universitario, 19; 3º) Pico RC, 10; 4º) El Nacional, 9; 5º) Estudiantes O, 6; 6º) Onas, 5 y 7º) Coronel Suárez, 4.