El Gran Campeón Hereford de Bordeu llegó desde Olavarría

Un toro presentado por la cabaña La Camila, de Fernando Castillo, en Olavarría, se quedó con el principal premio de la exposición de Villa Bordeu en Hereford, en el marco de la 13ª Exposición Nacional de la raza.



El animal 108, campeón Dos Años Menor y Mejor Macho a Bozal, fue elegido por el jurado Leandro Grasso como el Gran Campeón puro de la muestra bahiense. El ejemplar, según confirmó su cabañero, saldrá el lunes a ventas.



El Reservado Gran Campeón fue para la cabaña Atigue, de Gualdesi, en Punta Alta, un toro campeón Dos Años Mayor; mientras que el Tercer Mejor Toro fue el 106, Gran Campeón Ternero, presentado por La Escondida, de Carolina Garciarena, en Estela.



En hembras Hereford de pedigree, el CG fue presentado por Aparel SA y Ernesto Ayling; el animal había sido elegido campeón Vaca Joven. El RGC fue de La Camila, campeón Vaquillona Menor, mientras que la Tercera Mejor Hembra fue presentada por La Tigra, de Estancia y Cabaña La Centella, en Tornquist.

“Vi hacienda que puede llevar cualquiera, porque va a andar muy bien. Hay muy buenos toros y muy buenas hembras. Lo mismo para las hembras puras registradas, porque este es un año para reponer”, señaló el jurado Leandro Grasso.

En otros premios, el lote GC Hembra fue para el 239, de Manuel Odiard, de La Lucrecia, en Entre Ríos; este brete también había quedado como GC Ternera en lote. Sin embargo, la Mejor Hembra Individual fue para el animal 286, presentado por La Tigra en un lote campeón Vaquillona Menor.



Al tratarse de la muestra Nacional Hereford, la jura tomó más tiempo del que se acostumbra en la Expo de Bordeu. De hecho, comenzó sobre las 9 con un fuerte sol, y tuvo momentos de intensa lluvia que casi provocaron que la clasificación debiera suspenderse.



Apenas finalizada, minutos después de las 15, una fuerte granizada cayó sobre todo el predio de la Sociedad Rural bahiense.

Puros registrados

En machos Hereford PR, los premios principales se fueron para Puan: la cabaña Los Cedros, de Bousquet, obtuvo el GC con el lote 143, campeón Dos Dientes; además, el brete 5 de ese lote fue elegido como el Mejor Macho en Lote.

El RGC también fue para esta cabaña, y el Segundo Mejor Toro fue el 2, perteneciente al lote 142, RGC.

Respecto de las hembras PR, otro de los acostumbrados ganadores de Bordeu se quedó con el premio mayor: Hugo Alvarez, de cabaña 22 de Septiembre, quien había anunciado que este año sería su última participación en la muestra porque cerrará su establecimiento, obtuvo el lote GC, con el brete 151, campeón Dientes de Leche. El RGC fue para Bousquet, con el lote 157.

En premios individuales, el ejemplar 5 del brete 151, fue la Mejor Hembra en Lote, mientas que el 3015, del brete 137, presentado por Bellamar Estancias, fue la segunda mejor hembra.