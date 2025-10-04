El actor Osqui Guzmán denunció que una policía lo golpeó por su "color de piel"

El actor Osqui Guzmán relató una violenta situación que aseguró haber vivido el miércoles pasado. El artista denunció que una mujer agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires lo increpó mientras esperaba el subte, le retuvo su DNI y le pegó dos veces en la cabeza con su garrote.

“Me pidió el DNI por mi color de piel”, señaló. El Ministerio de Seguridad porteño inició un sumario interno para establecer responsabilidades sobre el hecho, detallaron fuentes policiales.

Según el relato de Guzmán, publicado en su Instagram, el episodio ocurrió el miércoles a las 18.30, cuando se acercó a tomar el subte B en la estación Dorrego tras una nota con un canal de streaming para promocionar su obra El Bululú. El actor se encontraba hablando por teléfono con la actriz Leticia González de Lellis, que estaba de viaje.

“Estaba hablando y una mujer policía me pidió el DNI. Yo le dije a Leti que me lo había pedido y corté. Ella me lo volvió a pedir, pero de mala forma. Yo lo saqué, se lo mostré, pero no se lo di, porque no me dio confianza su actitud”, contó.

Luego, denunció que la mujer se lo sacó de la mano y se fue. “Yo le dije que estaba mal lo que estaba haciendo. ‘Está mal, está mal, está mal’. Y que me devuelva el DNI”, sostuvo. Según Guzmán, entonces la policía le habría dicho: “El algoritmo te reconoció. Vos sos chorro, ¿te pensás que no te conozco? Sabemos lo que haces”.

El actor afirmó que le dijo que “se equivocaba”. “Ella me dijo que me callara la boca, pero yo no me callé”, relató. Fue entonces que comenzó la situación violenta: “Sacó la macana y me pegó en la cabeza. Me dijo que yo era chorro, que ya me conocía, que estuve en la cárcel. Me preguntó si era peruano, yo le dije que era argentino y que se estaba equivocando”.

Guzmán sostuvo que la policía volvió a pegarle por segunda vez y que “se armó una situación violenta”. Luego, reclamó que todo habría sido por “su color de piel”, y se mostró conmocionado por lo ocurrido, dejando un mensaje contra la discriminación.

“Me pidió el DNI por mi color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel. Mi hija tiene mi color de piel. Yo no iba a decir nada, pero hace dos días que no duermo. Y antes que crezca entre mis sueños, prefiero compartirlo”, remarcó.

Y concluyó: “Mi familia entera tiene mi color de piel. Ella [la policía] tenía este color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país lo tenemos. Basta de perseguirnos por el color de piel”. (Con información de La Nación)