Femenino: 9 de Julio se trae de San Nicolás su primera victoria en el Provincial de Clubes

Con una gran actuación de Ileana Corvalán, esta noche 9 de Julio consiguió un triunfazo en su primer partido como visitante, ante Regatas de San Nicolás, por 83 a 47, por el Provincial de Clubes femenino.

La base-escolta del albiazul completó 31 puntos, con 6-9 en triples, 6-6 en dobles y 1-1 en libres, más 3 rebotes, una asistencia y un recupero.

También significó el debut de las dos jugadoras que integran la preselección argentina U17 y que no estuvieron en el juego inicial ante Peñarol (derrota 61 a 45) y que aportaron su nivel.

Delfina Alves da Florencia sumó 13 unidades (6-10 en dobles y 1-1 en libres), más 8 rebotes y 2 asistencias. Mientras que Isabella Roldán colaboró con 9 puntos (1-2 en triples y 3-3 en dobles).

La próxima presentación de 9 de Julio será el domingo 12, visitando a San Martín de Junín.

Regatas (47): M. Brandi (9), M. Wolf (11), A. Rebola (14), M. Lassalle, E. Sione, fi; F. Botti (9),T. Hipólito (2), J. Virgillito (2), M. Fernández, A. Zeballos, L. Montibeller y C. Lanzini. DT: Jorge Acosta.

9 de Julio (83): E. Fernández (1), I. Corvalán (31), A. Maurer (8), M.V. Flores (2), M.B. Tombesi (5), fi; I. Larrasolo (7), I. Roldán (9), D. Alves da Florencia (13), JT. Nieva (4), G. Haberkorn (1) y A. Althabe (2). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Regatas , 15-25; 27-45 y 35-63.

Cancha: Regatas.