La abogada de Mauro Icardi reconoció que siempre fue “wandista”

La abogada Lara Piro, actual defensora de Mauro Icardi, reveló que siempre fue “wandista”, hasta que ingresó en el conflicto y ahora destaca que quien “era víctima, es victimario”, tras el fallo judicial que absolvió a Mauro Icardi por supuesta violencia intrafamiliar.

En las últimas horas, la periodista Naiara Vecchio dio a conocer el fallo que absuelve al futbolista por la denuncia que le habían hecho Wanda y Maxi López a causa de supuestos maltratos a uno de sus hijos mayores.

El texto hace hincapié en la “inexistencia del delito” y así, el escrito sostuvo: “El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de mérito”.

Por su parte, Piro señaló: “En el marco de una falsa denuncia, la causa fue archivada, Mauro siempre sostuvo que era falso y no tenía ningún atisbo de realidad, al igual que su emulación con Julieta Prandi”.

No obstante, la letrada reveló: “Tengo un excelente vínculo con Eugenia, no hubo ningún cortocircuito. Siempre fui ‘Wandista’ porque soy ultra-profamilia y compré el mismo verso que mucha gente. Hasta que conocí en primera persona, la realidad de la relación, quien era víctima, era victimario”.

Respecto al caso de Prandi, Piro consideró: “Me enojó mucho como mujer porque es una falta de respeto a su dolor y realmente somos un montón de mujeres que llevamos esa bandera como una lucha genuina. Banalizarlo, me parece un espanto porque después hay un montón de mujeres que no les creen por las falsas denuncias”.

“Hacer una falsa denuncia es un delito. Una de las virtudes que tiene Mauro, es que es un inmenso padre porque lo fue de sus hijas biológicas y de sus hijos a fines. No se puede borrar con el codo todo lo que escribió con la mano”, añadió la abogada.

Asimismo, la letrada sostuvo que su cliente no tomará acciones al respecto: “No quiere hacer nada que afecte a los chicos y por eso no creo que inicie un embate judicial por la falsa denuncia porque se involucra a los chicos”.

Y sobre Nara descreyó: “¿Qué madre, frente a un hombre violento, pide la revinculación de los hijos?”. Frente a la participación de López en la denuncia, consideró: “Creo que deben haber enconos viejos. El odio enferma”. (NA)