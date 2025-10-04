Triple Femicidio: el arzobispo de Buenos Aires alertó sobre el avance del "narcoestado"

El clérigo fue crítico de las políticas aplicadas por el Gobierno (Foto Infobae)

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, alertó hoy sobre lo que consideró un notorio avance del "narcoestado", al referirse al reciente asesinato de las adolescentes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

"Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor, desligarnos de esta problemática", indicó monseñor García Cuerva, y añadió que "Cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el 'narcoestado'".

En ese sentido, señaló en declaraciones radiales que lo sucedido con las tres jóvenes "es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que indudablemente sale a la luz con hechos tan desgraciados como este. Nos tenemos que ocupar seriamente como país".

El arzobispo, quien encabezó este sábado la homilía de la tradicional Peregrinación a Luján, ratificó la responsabilidad del Estado en la prevención de estos hechos. Según subrayó, "la ausencia de políticas sociales y de seguridad integrales" deja a las comunidades más vulnerables del conurbano completamente desamparadas ante el avance de las organizaciones criminales. (N/A)