El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 13 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 29 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será inestable, con precipitaciones y ocasionales tormentas, viento moderado del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará cálido e inestable, con precipitaciones y algunas tormentas, y viento leve del noroeste. El índice UV será muy alto y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, será nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 19 grados.