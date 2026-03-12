El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 13 de marzo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 13 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 29 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo será inestable, con precipitaciones y ocasionales tormentas, viento moderado del sector norte y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo se presentará cálido e inestable, con precipitaciones y algunas tormentas, y viento leve del noroeste. El índice UV será muy alto y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, será nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 19 grados.