Cambian los jefes policiales en 6 dependencias de Bahía Blanca

El Comando de Patrullas, una de las dependencias que cambia de titular.

Una serie de cambios en las jefaturas de 6 dependencias policiales de nuestra ciudad confirmaron para hoy las autoridades de la fuerza y del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Las modificaciones incluyen el Comando de Patrullas y las comisarías Primera y Segunda -entre otras-, dos de las seccionales más importantes de la ciudad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el Comando, en lugar del comisario Matías Darnet -que está próximo a jubilarse- asumirá José Luis Obechaka, quien hasta el momento venía desempeñándose como titular de la Policía Local.

A este último destino irá el comisario Marcelo De la Rosa, hasta ahora jefe de la comisaría Quinta, en cuyo lugar quedará su actual segundo, Miguel Vaca.

En la comisaría Primera sale Eduardo Vique y entra el comisario Cristian Lombardo, quien hasta el momento se encargaba de la Segunda.

A esa seccional, en Roca 557, fue trasladado el comisario Dino Bragagnolo, hasta ahora jefe de la Séptima. Su lugar será ocupado por Vique.

Para las comisarías Tercera de Ingeniero White (comisario Hugo Campetelli), Cuarta de Villa Mitre (subcomisario Martín Guzmán) y Sexta de Villa Rosas (comisario Hernán Taccari) no se dispusieron modificaciones.

Los cambios fueron consensuados por Federico Montero, subsecretario de Control y Fiscalización Policial del Ministerio de Seguridad; Martín Pacheco, director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata del municipio y los comisarios Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal, máximas autoridades de la fuerza en el orden regional y local.

"Se trata de cambios habituales, que no tienen que ver con razones negativas, sino que responden a jubilaciones, el análisis de la operatividad y la necesidad de evitar que algunos comisarios permanezcan mucho tiempo en una comisaría", explicó una fuente.