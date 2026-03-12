Una nueva pericia asegura que un acusado no es apto para ir a juicio

Una nueva evaluación a un imputado de abusar sexualmente de su nieta concluyó, otra vez, que el hombre no es apto para ser enjuiciado a raíz de problemas de conducta y atención.

El reciente informe pericial generó malestar entre los familiares de la presunta víctima, quienes por el contrario plantean que el acusado de 83 años tiene capacidad para participar de un juicio oral y afrontar los cargos en su contra.

El examen psíquico al denunciado evidenció "fallas mnésicas (capacidad de recordar), atencionales y conductuales", según determinó la misma perito psiquiatra oficial que dirigió las entrevistas hechas al hombre anteriormente.

"Se evalúa al encartado y se concluye que el mismo no posee capacidad para estar en juicio. Su estado no lo torna peligroso para sí o para terceros, pero debe realizar tratamiento ambulatorio

supervisado", explicó la médica de la Asesoría Pericial entre sus conclusiones.

"A los fines de poder evaluar el estado mental del imputado, para la próxima citación deberá concurrir con exámenes complementarios actualizados", agregó.

"La atención presenta fallas al tratar de fijarse en la entrevista, la sensopercepción no evidencia alteraciones cuali ni cuantitativamente y la memoria presenta fallas al fijar y rememorar los hechos trascendentes que integran su historia biográfica".

"Las funciones intelectuales superiores exponen un pensamiento de curso enlentecido, lenguaje repetitivo, con deterioro para realizar elaboraciones abstractas y juicios de valor que le permiten

ponderar el contenido de sus conductas para elegirlas libremente y actuar en consecuencia", continuó.

"Del examen resulta que el juicio crítico de realidad se encuentra deteriorado. Se concluye que el examinado padece un deterioro cognitivo, lo cual produce una merma significativa de su

capacidad", completó la profesional.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de esta ciudad había ordenado controles trimestrales al supuesto abusador, hasta tanto eventualmente esté en condiciones de poder defenderse durante un debate.

Una fuente tribunalicia señaló que se decretó la suspensión momentánea del proceso judicial, pero aclaró que el sospechoso no fue sobreseído.

Los abusos se habrían cometido entre 2015 y 2019, cuando la supuesta víctima era menor de edad.

Rechazo de los denunciantes

La familia de la chica, presentada en la causa como particular damnificado, está en desacuerdo con los resultados de los estudios y dio a conocer videos en los que se ve al acusado “lúcido” y expresándose con normalidad.

Esas imágenes al parecer contradicen las afirmaciones de la perito oficial.

Al respecto un informante del caso cuestionó la manera en que se obtuvo el material audiovisual, y acotó que se habrían violado garantías del causante.

La madre de la aparente damnificada reclama además que el imputado vuelva a estar preso en una cárcel hasta el desarrollo del juicio.

Es que el anciano, acusado de abuso sexual reiterado agravado por el vínculo, goza de prisión domiciliaria desde que tuvo un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico durante su detención en un establecimiento carcelario.

Esta situación derivó en la suspensión del debate en el que se iba a analizar su conducta, programado originalmente para diciembre de 2024 y a cargo del Criminal Nº 3.