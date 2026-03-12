Cometió su tercer robo en menos de un mes y volvió a ser detenido

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este jueves a un delincuente que reincidió en delitos tres veces en menos de un mes. En esta oportunidad, fue por un intento de robo de cables subterráneos pertenecientes a un frigorífico.

El hecho ocurrió en Pampa Central y Av. La Plata, donde Ángel Alexis Fortini de 31 años de edad, fue visualizado por las cámaras del CeUM intentando sustraer cables. Con la descripción aportada por el Centro de Monitoreo se pudo dar con el delincuente y reducirlo.

Fortini inició su periplo delictivo el pasado 26 de febrero cuando robó dos teléfonos celulares en Washington al 500, dos días después, intentó ingresar en un domicilio de Santa Fe al 2900 cuando fue sorprendido por el dueño junto a los vecinos, quienes lo redujeron y propinaron una golpiza que culminó con el delincuente en el hospital. Dos semanas después, lo volvió a hacer.