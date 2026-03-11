Denunció el robo de su moto, pero las cámaras revelaron que era mentira

Un hombre fue aprehendido en Ingeniero White luego de comprobarse que había realizado una falsa denuncia por el supuesto robo de una motocicleta con el objetivo de cobrar el seguro.

El hecho se registró durante la tarde de este miércoles, cuando Jonatan Oscar Frías, de 37 años, se presentó en la Comisaría de Ingeniero White para radicar una denuncia penal por la presunta sustracción de una moto 110cc.

Sin embargo, durante la entrevista con el personal policial surgieron inconsistencias en su relato, lo que motivó a los investigadores a profundizar en la verificación de los hechos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A partir del análisis de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM), se logró establecer que la versión aportada por el denunciante no coincidía con lo ocurrido.

Al ser nuevamente consultado y ante las evidencias reunidas, el hombre confesó, en presencia de un testigo hábil, que había mentido sobre el robo del vehículo con la intención de cobrar el seguro.

La policía procedió a su aprehensión por infracción al artículo 245 del Código Penal, que sanciona el delito de falsa denuncia.

El acusado quedó alojado en la Comisaría de Ingeniero White y a disposición de la UFIJ Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.