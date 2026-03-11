Bahía Blanca, clave en la mayor inversión histórica en líquidos de gas natural: USD 3.000 millones

La ciudad de Bahía Blanca será uno de los puntos clave de la mayor inversión en procesamiento de líquidos de gas natural anunciada en la historia energética argentina. La empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) presentó un proyecto de 3.000 millones de dólares que conectará la cuenca de Vaca Muerta con el polo petroquímico bahiense mediante nueva infraestructura para transporte, procesamiento y exportación de hidrocarburos.

El anuncio se realizó durante la Argentina Week en Nueva York y contempla la construcción de un poliducto de 573 kilómetros que unirá la planta de Tratayén con Bahía Blanca, permitiendo transportar líquidos derivados del gas natural hasta instalaciones de fraccionamiento y almacenamiento que se construirán en el sur bonaerense.

En Bahía Blanca el proyecto prevé una nueva planta de fraccionamiento con capacidad de 2,7 millones de toneladas anuales de productos derivados del gas natural, además de una terminal marítima especializada con tanques para distintos tipos de líquidos (C3, C4 y C5+), destinados principalmente a exportación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La inversión se ejecutará durante 45 meses e incluirá obras en cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Para la ciudad y su complejo petroquímico, el plan significa nueva infraestructura energética, generación de empleo y mayor actividad portuaria.

El desarrollo contempla la construcción de una planta de extracción en Tratayén (Neuquén), así como de un poliducto que conectará dicha localidad con Bahía Blanca, donde se prevé la construcción de una planta de fraccionamiento con una capacidad estimada de 90.000 barriles diarios, junto con una nueva terminal portuaria en Puerto Galván destinada al almacenamiento, la refrigeración y el despacho de dichos productos.

Las instalaciones proyectadas en el puerto incluyen dos tanques de gasolina natural de 30.000 metros cúbicos cada uno, un tanque de propano de 100.000 m³, otro de butano de 70.000 m³, y la instalación de brazos de carga para producto refrigerado en las postas existentes.

Este proyecto prevé movilizar aproximadamente 3.000.000 de toneladas anuales, lo que representa más del 15% del movimiento de cargas registrado anualmente en el área de Ingeniero White–Puerto Galván.

La magnitud total de la inversión asociada al proyecto, de USD 3.000 millones, y la generación de empleo durante las etapas de construcción, de 4000 nuevos puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos, generarán un impacto económico significativo tanto para la ciudad como para la región.

Un proyecto clave para exportar energía

Durante el anuncio participó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó la importancia del proyecto para el desarrollo económico del país. “Este es el tipo de inversiones que necesitamos; es lo que va a sacar a la Argentina adelante”, afirmó.

El plan también cuenta con el respaldo de los accionistas de TGS, entre ellos Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, quien subrayó que se trata del mayor desarrollo de procesamiento de líquidos realizado en más de 25 años en el país.

Según estimaciones de la compañía, el complejo permitirá generar exportaciones superiores a USD 2.000 millones anuales, reforzando el rol de Argentina como proveedor energético regional.



Impacto regional

La iniciativa apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de Vaca Muerta: la capacidad de procesar y transportar los líquidos del gas natural.

Para Bahía Blanca, en tanto, el proyecto consolida su posición como principal nodo energético y petroquímico del país, al sumar infraestructura industrial y potenciar su puerto como plataforma exportadora.