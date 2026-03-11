Volvieron a arrestar al "Maestro de los inhibidores"

Un sujeto con antecedentes por sustraer elementos del interior de vehículos utilizando un inhibidor de alarmas fue arrestado este mediodía en la zona de Villa Mitre, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 12:30, cuando efectivos concurrieron al sector de Ameghino y Falucho tras el aviso de vecinos, quienes señalaron la presencia sospechosa de un individuo.

Personal del Comando de Patrulla, de la seccional Cuarta y de la Policía Local, con el apoyo de las cámaras del CEUM, realizaron una recorrida y lograron interceptar a Pablo Diego Moreno Cossio (38).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las fuentes explicaron que el acusado utilizó un inhibidor de señal para lograr la apertura de un rodado marca Hyundai Veloster, del que tomó 90 mil pesos que se encontraban guardados en la guantera.

En su poder secuestraron el aparato utilizado y documentación a nombre de otra persona.

Indicaron además que al momento de ser trasladado a la seccional villamitrense, Moreno Cossio intentó resistirse y golpeó con su cabeza el rostro de un policía, provocándole lesiones en la zona de la boca.

Fue puesto a disposición de la fiscalía por los delitos de robo, lesiones y atentado y resistencia a la autoridad.

"El Chileno", como lo apodan, ya había sido capturado en otras oportunidades por la misma modalidad delictiva en nuestra ciudad e incluso tiene antecedentes en otros lugares, como por ejemplo en Tandil y en Coronel Suárez.