Escapes libres de motos: "Estamos cansados de hacer reclamos", dijo una vecina del skatepark

Un grupo de vecinos de los barrios San Roque y Pacífico realizó múltiples reclamos por la presencia de motos con escapes libres que durante la madrugada se instalan en cercanías al skatepark de calle Vieytes y 17 de Mayo para hacer picadas y diferentes tipos de maniobras.

"Estamos cansados de reclamar y que no pase nada. No tenemos respuestas ni podemos dormir por la presencia de estos motociclistas que circulan con los escapes libres a cualquier hora", dijo Lucía Alonzi, vocera del grupo de residentes de la zona.

"Elevamos una carta al Municipio pidiendo que exista un control fijo pero no tenemos respuesta y la realidad es que en este lugar no se puede dormir ni descansar", explicó.

El reclamo fue acompañado por varios videos que muestran maniobras peligrosas e incluso uno en el que se ve una patrulla estacionada en el sector que no puede hacer nada ante los "cortes" y el ruido que emite un vehículo a escasos metros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Las motos andan todo el día pero especialmente entre las 2 y las 5, donde las explosiones se hacen más evidentes. Además hacen piruetas en la pista de skate", agregó.



En los últimos meses tuvimos varios contactos con inspectores de tránsito y hasta policías pero hasta el momento no pueden ponerle fin al problema porque hasta les toman el pelo".



"Con estos motociclistas no hablamos porque tienen una conducta patotera y sería para problemas", puntualizó.



En febrero, varios motociclistas irrumpieron en el skatepark y las imágenes se hicieron virales.