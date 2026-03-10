Escapes libres de motos: "Estamos cansados de hacer reclamos", dijo una vecina del skatepark
"Es imposible dormir porque a cualquier hora de la madrugada se sienten explosiones", explicó Lucia Alonzi, quien vive en la zona de 17 de Mayo y Vieytes.
Un grupo de vecinos de los barrios San Roque y Pacífico realizó múltiples reclamos por la presencia de motos con escapes libres que durante la madrugada se instalan en cercanías al skatepark de calle Vieytes y 17 de Mayo para hacer picadas y diferentes tipos de maniobras.
"Estamos cansados de reclamar y que no pase nada. No tenemos respuestas ni podemos dormir por la presencia de estos motociclistas que circulan con los escapes libres a cualquier hora", dijo Lucía Alonzi, vocera del grupo de residentes de la zona.
"Elevamos una carta al Municipio pidiendo que exista un control fijo pero no tenemos respuesta y la realidad es que en este lugar no se puede dormir ni descansar", explicó.
El reclamo fue acompañado por varios videos que muestran maniobras peligrosas e incluso uno en el que se ve una patrulla estacionada en el sector que no puede hacer nada ante los "cortes" y el ruido que emite un vehículo a escasos metros.
"Las motos andan todo el día pero especialmente entre las 2 y las 5, donde las explosiones se hacen más evidentes. Además hacen piruetas en la pista de skate", agregó.
En los últimos meses tuvimos varios contactos con inspectores de tránsito y hasta policías pero hasta el momento no pueden ponerle fin al problema porque hasta les toman el pelo".
"Con estos motociclistas no hablamos porque tienen una conducta patotera y sería para problemas", puntualizó.
En febrero, varios motociclistas irrumpieron en el skatepark y las imágenes se hicieron virales.
Además sobre finales del año pasado y a raíz de una denuncia realizada por la comuna ante la Justicia allanaron la vivienda de un joven acusado de organizar picadas ilegales.
Luis Oscar González, de 22 años, es el administrador de un grupo de WhatsApp denominado Carrindanga Stunt, que cuenta con más de mil participantes y sería quien organizó una caravana con decenas de motociclistas que circuló por el centro de la ciudad para festejar Halloween y provocó algunos daños, además de ruidos molestos.