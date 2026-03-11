Bianco defendió las tasas municipales y rechazó la ofensiva libertaria

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó los proyectos impulsados por dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) que buscan eliminar tasas municipales en distintos distritos bonaerenses y defendió la autonomía fiscal de los gobiernos locales. El funcionario de Axel Kicillof sostuvo que esas iniciativas constituyen una “operación de distracción” que desvía el debate sobre los problemas estructurales que atraviesa la producción y el empleo.

En su primera conferencia de prensa del año estuvo acompañado por el titular de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. Durante el encuentro, el jefe de la cartera política puso el foco en la avanzada de los concejales libertarios que impulsaron proyectos para limitar o quitar las tasas municipales en 116 municipios, incluyendo a Bahía Blanca.

“El argumento que plantean es que los problemas que tienen los comercios, la producción agropecuaria y la industria se deben a la excesiva aplicación de tasas municipales y que eliminarlas mejoraría la competitividad”, explicó el dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

El titular de Gobierno bonaerense rechazó el diagnóstico y sostuvo que existe una “confusión deliberada” entre impuestos y tasas dentro del sistema tributario. En ese sentido, explicó que el esquema impositivo se compone de tributos nacionales y provinciales, además de tasas municipales, las cuales muchas veces son mencionadas de manera errónea como “impuestos”.

En defensa de las arcas distritales, Bianco advirtió que la eliminación de estas herramientas fiscales implicaría una intromisión en las atribuciones propias de los municipios, y subrayó que los gobiernos locales cuentan con facultades para fijar tasas que financian servicios públicos y funcionamiento administrativo.

Para respaldar su postura, el ministro citó datos del índice de presión fiscal que elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Según este informe, el 93,6 % de la carga impositiva que enfrenta la producción agropecuaria corresponde a tributos nacionales, mientras que el 5,7 % pertenece al ámbito provincial y apenas el 0,7 % responde a tasas municipales.

En ese mismo sentido, el alfil de Kicillof también citó un estudio elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dirigido por el economista Agustín Lodola. El trabajo señala que estos gravámenes representan en promedio el 0,9 % del valor agregado bruto de las cadenas productivas argentinas.

“Es una mentira que el problema de la competitividad de la producción tenga que ver con las tasas municipales”, fustigó el funcionario bonaerense, quien atribuyó las dificultades de la actividad económica a factores vinculados con la política macroeconómica nacional, entre ellos la apreciación cambiaria, la apertura de importaciones y la caída del consumo interno. (Diputados Bonaerenses)