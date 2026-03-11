A 50 años del golpe, estrenan el documental "76 89 23"

La película fue recientemente nominada a los Premios Cóndor en la categoría Mejor Documental

El documental "76 89 23", dirigido por Federico Benoit, tendrá su estreno comercial en salas argentinas el próximo 26 de marzo, en el marco del 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina, una fecha que invita a revisar el pasado reciente y sus resonancias en la actualidad.

La película fue recientemente nominada a los Premios Cóndor en la categoría Mejor Documental y, en los últimos días, formó parte de la selección oficial del 10° SANFICI, Santander Festival Internacional de Cine Independiente de Colombia, realizado entre el 23 y el 27 de febrero, donde tuvo su estreno latinoamericano.

Previamente, el film había tenido su premiere mundial en el 26° BAFICI, dentro de la sección "Cine sobre cine". El documental dialoga con "76 89 03" (2000), película dirigida por Flavio Nardini y Cristian Bernard, que en su momento generó fuertes debates tras su estreno, con críticas polarizadas y repercusiones en distintos medios.

Con el paso del tiempo, "76 89 03" fue revalorizada y hoy es considerada una película de culto, destacada por su mirada crítica y por su aproximación a distintos procesos políticos y sociales de la Argentina.

A partir de entrevistas, material de archivo, registros periodísticos e ilustraciones, "76 89 23" propone revisar distintos momentos de la historia reciente del país desde una perspectiva contemporánea. El documental reúne testimonios y análisis que abordan aspectos sociales, políticos, culturales y económicos, estableciendo vínculos entre hechos del pasado y situaciones del presente.

Entre quienes participan con sus testimonios se encuentran los directores de la obra original, Nardini y Bernard, además de Sergio Wolf, María Carámbula, Martín Slipak, Sol Alac, Elizabeth Vernaci, Juanchi Baleirón, Fernando Martín Peña, José Tripodero, Hernán Panessi, Marcelo Piñeyro, Guille Aquino, Guillermo Hernández y Nicolás Poggi. (NA)