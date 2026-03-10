La velada de boxeo de Ibai tendrá varios argentinos

El streamer español Ibai Llanos confirmó los combates de “La Velada del Año 6”, el evento de boxeo entre creadores de contenido que se realizará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, y contará con la participación de varios representantes argentinos en la cartelera.

Entre ellos estará el influencer Gero Arias, quien se enfrentará al español Viruzz, uno de los competidores con mayor experiencia dentro del evento.

Arias es conocido por sus desafíos físicos -cumplió el “reto de las dominadas en 2024”- y contenidos deportivos en redes sociales, lo que lo posiciona como uno de los participantes destacados de esta edición.

Otro de los albicelestes que formará parte del espectáculo será el periodista deportivo Gastón Edul, que se subirá al ring para enfrentar al español Edu Aguirre. El cronista, reconocido por su cobertura de la Selección argentina, participará por primera vez en el evento organizado por el streamer vasco.

La presencia argentina también se dará en el ámbito musical, ya que el rapero Lit Killah se batirá a duelo con Kidd Keo, mientras que Angie Velasco, reconocida youtuber argentina, peleará con Alondrissa.

Además de los representantes argentinos, el evento contará con combates entre creadores de contenido de distintos países, como Samy Rivers vs. RoRo y Clersss vs. Natalia MX, en un formato que mezcla boxeo amateur, entretenimiento y shows musicales.

“La Velada del Año” se consolidó como uno de los eventos digitales más importantes del mundo hispanohablante, con millones de espectadores en cada edición y una fuerte presencia de streamers, influencers y celebridades de internet.

Todos los combates de ‘La velada del año 6′