Preocupación en el NOA: reportan 47 nuevos casos de fiebre chikungunya en las últimas semanas

Al menos 47 casos confirmados y probables de fiebre chikungunya se registraron en el país y, de este total, 27 (22 confirmados por laboratorio y 5 probables) son casos autóctonos, mientras que 20 (15 confirmados y 5 probables) cuentan con antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

Así lo indicó un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) en el que se detalló que la presencia de casos afecta principalmente las localidades fronterizas de la provincia de Salta y se vincula al aumento sostenido de casos en las Américas, especialmente en las regiones centro-oeste y sudeste de Brasil y el sur de Bolivia.

Además, señaló que, teniendo en cuenta que el incremento intersemanal registrado en Salta fue del 177%, el escenario actual es considerado como brote en curso, mientras que en el informe se indicó además que hasta la semana 08 se notificaron 36 casos, 24 autóctonos y 12 con antecedentes de viaje, principalmente a Bolivia y que la mayor concentración de casos se encuentra en los departamentos General José de San Martín (especialmente en la localidad de Prof. Salvador Mazza) y Orán (principalmente en Aguas Blancas).

También se notificaron 2 casos de transmisión local en el departamento de Yerba Buena, Tucumán, y uno probable en la provincia del Chaco, confirmando así la presencia de circulación autóctona en la región norte del país, mientras que en Provincia y Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, también se registraron casos, todos ellos importados.

Virus respiratorios

En cuanto a la situación de los virus respiratorios, Argentina transita un período interestacional caracterizado por una baja circulación, mientras que, en pacientes ambulatorios se confirmaron 4 casos de SARS-CoV-2, 4 casos de influenza y ninguno de Virus Sincicial Respiratorio (VSR). En pacientes internados, sólo se notificaron 5 hospitalizaciones con diagnóstico de SARS-CoV-2, 1 con influenza y 2 con VSR.

En relación a la Influenza A(H3N2), a través de la secuenciación genómica de las muestras de los casos confirmados en semanas previas, se identificaron 9 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K): 3 en Salta, 2 en Mendoza, 2 en Provincia de Buenos Aires (PBA), y 2 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Hasta el momento, el total acumulado es de 85 confirmados y las jurisdicciones con mayor cantidad de casos son CABA con 13 confirmados, Buenos Aires y Mendoza con 11, y Santa Cruz con 8. Le siguen, Catamarca y Formosa con 5, La Rioja con 4 y Corrientes, Neuquén, Santa Fe, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán con 3 casos respectivamente. Finalmente, se ubican Córdoba, Entre Ríos, y San Juan con 2 casos y Chaco, Chubut, La Pampa y Río Negro, con un caso respectivamente.

Hantavirus

Finalmente, en cuanto a la situación epidemiológica del Hantavirus, se informa que durante la semana 08 se notificaron 6 casos correspondientes a febrero de este año: 2 en PBA, 2 en Salta, 1 en Río Negro y 1 en Jujuy. Con un total de 26 casos confirmados en 2026, y 86 en lo que va de la temporada, el país se encuentra por encima del umbral de brote, teniendo en cuenta los valores esperados en relación a los casos presentados en años previos.

A nivel regional, la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA con 0,47 casos confirmados cada 100.000 habitantes. El 81% de los casos confirmados se concentraron en Salta, provincia que posee la tasa de incidencia más elevada del país (1,51) con un total de 23 casos. En términos de casos absolutos, PBA es la provincia que concentra la mayor cantidad de casos con 37 confirmados en toda la temporada. (NA)