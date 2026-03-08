Buscan a un adolescente de 17 años que falta de su casa desde el sábado

La Policía activó un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de David Maximiliano Campos, un adolescente de 17 años que se ausentó de su vivienda y no regresó.

La denuncia fue radicada este domingo por su madre en la comisaría Cuarta. Según indicó, el joven se retiró del domicilio ubicado en Salinas Chica al 300 durante la mañana del sábado y desde entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con la descripción brindada, el adolescente es de tez blanca, cabello corto ondulado y ojos marrones. Además, posee tatuajes en ambos brazos.

Al momento de ausentarse vestía una remera negra, pantalón corto gris y zapatillas negras y blancas. También se informó que no tiene teléfono celular ni tarjeta SUBE, y que su familia desconoce si utiliza redes sociales. Tampoco llevaría dinero.

Desde la dependencia policial solicitaron que cualquier información que permita ubicarlo sea comunicada al 911 o a la comisaría más cercana