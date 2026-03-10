El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 11 de marzo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 11 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será templado a cálido, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo se presentará caluroso y mayormente soleado, con viento leve del sector norte. El índice UV se prevé muy alto y la visibilidad continuará buena.
La noche, por su parte, será templada con cielo despejado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 24 grados.