El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 11 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será templado a cálido, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará caluroso y mayormente soleado, con viento leve del sector norte. El índice UV se prevé muy alto y la visibilidad continuará buena.

La noche, por su parte, será templada con cielo despejado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 24 grados.