Alpine detectó una falla en el auto de Colapinto: no llegan a corregirla antes del GP de China

Alpine detectó una falla aerodinámica en el alerón delantero de su monoplaza durante la última carrera en el GP de Australia y ya trabaja en una solución, aunque las mejoras recién llegarán para el Gran Premio de Japón.

La escudería francesa introducirá actualizaciones en el A526 para la próxima fecha posterior al GP de China por lo que el argentino Franco Colapinto correrá con el mismo auto que en Australia.

El equipo europeo identificó el problema tras analizar los datos recogidos en pista y el comportamiento del auto durante la competencia, y descubrieron que la anomalía se encuentra en el funcionamiento aerodinámico del alerón delantero, una pieza clave para el equilibrio del monoplaza y la correcta distribución del flujo de aire hacia el resto del coche.

A partir de ese diagnóstico, los ingenieros iniciaron el desarrollo de nuevas soluciones para corregir la deficiencia.

Sin embargo, el calendario de fabricación y validación técnica impide que las piezas estén listas para el Gran Premio de China, por lo que el equipo afrontará esa carrera sin modificaciones en el A526.