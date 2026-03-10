Piedra Buena al 1.000: un hombre perdió la vida al ser arrollado por un tren

Un hombre de 46 años perdió la vida esta mañana al ser arrollado por un tren de cargas en el cruce de las vías con la calle Piedra Buena a la altura del 1.000.

El hecho, según confirmaron fuentes policiales, se produjo poco después de las 8, en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas.

"Se piensa que iba caminando por el lugar y la formación lo embistió", comentó uno de los voceros, para agregar que el maquinista, en principio, no habría advertido la situación porque recién pudieron detener la formación en la zona de Villa Bordeu.

Al lugar, tras un llamado al número de emergencias, concurrieron efectivos del Comando de Patrullas, Defensa Civil, peritos de la Policía Científica y una ambulancia del servicio Siempre, entre otros socorristas.

La Policía informó que el hombre ya fue identificado aunque los datos, por el momento, no se hicieron públicos porque falta que parte de su familia tome conocimiento de la trágica noticia.

Se describió que el hombre vestía una gorra de color rojo, un pantalón de gimnasia tipo Adidas, zapatillas negras y rojas y una mochila roja.

