Una argentina ganó el maratón de las Malvinas y se lo dedicó a los caídos: “Fue muy emotivo y muy duro”

La atleta argentina Candela Cerrone, nacida en Pinamar, ganó la 15ª edición de la Stanley Marathon, disputada en las Islas Malvinas.

Con un tiempo oficial de 3 horas, 14 minutos y 30 segundos, la corredora logró el primer puesto en la categoría femenina de esta competencia, que es considerada el maratón más austral del mundo.

El evento, certificado por la Association of International Marathons and Distance Races, se desarrolló en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer y bajo condiciones climáticas extremadamente exigentes.

La carrera presentó un desafío particular para los corredores debido a las fuertes ráfagas de viento y la irregularidad del terreno, factores que suelen caracterizar al circuito de las Malvinas.

A esto se sumó una particularidad reglamentaria: por normas locales, los atletas no pueden competir con insignias nacionales en su indumentaria, por lo que Cerrone participó sin símbolos argentinos.

Ese contexto hizo aún más significativo el cierre de la competencia, cuando la maratonista celebró su logro tras cruzar la meta.

“Fue todo muy emotivo y también muy duro”, expresó la atleta tras finalizar la prueba.

La victoria de la corredora argentina en uno de los circuitos más extremos del planeta se convirtió en un logro destacado para el atletismo nacional, en una competencia que cada año convoca a corredores de distintos países atraídos por el desafío deportivo y las condiciones únicas del lugar.