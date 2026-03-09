Aseguran que Ester Expósito dejó a “su novia" para estar con Kylian Mbappé

El futbolista Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito protagonizan el nuevo romance del momento luego de haber sido vistos saliendo al mismo tiempo del mismo hotel en París.

Los rumores fueron tomando fuerza el pasado jueves, cuando una persona filtró a la prensa una supuesta imagen de la protagonista de Élite besando al jugador en un restaurante parisino, con la Torre Eiffel de fondo.

El "romance" —o vínculo— terminó por confirmarse cuando fueron vistos saliendo del mismo hotel y compartiendo un auto juntos durante la mañana del domingo.

Sin embargo, la prensa española asegura que la actriz estaría atravesando el duelo de una relación al mismo tiempo que estaría iniciando una con el jugador del Real Madrid.

Hace tan solo dos semanas, Ester Expósito aún se mostraba cariñosa y a los besos con la diseñadora mexicana Nini Vélez y, aunque ninguna confirmó formalmente si son pareja, eran de los romances más comentados del 2026.

Ahora, la prensa asegura que cualquier vínculo que compartían entre ellas terminó abruptamente poco tiempo antes de que los rumores entre Mbappé y Expósito tomaran fuerza.

Inclusive, la diseñadora posteó una foto besando a otra mujer en una discoteca el mismo jueves que salieron a la luz las fotos del futbolista y la actriz besándose, como si se tratase de una respuesta directa hacia ella.

A pesar del escándalo detrás del nuevo romance, ambas influencers no dejaron de seguirse en redes sociales, por lo que se sospecha que terminaron en buenos términos.