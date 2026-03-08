Llamado a Concurso para cargos en el Coro Estable de Bahía Blanca

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires llama a Concurso Artístico Público y Abierto de Oposición de Méritos y Antecedentes Agrupamiento I (Artístico) de la Ley N.º 12.268, para cubrir un cargo de Masa de Coro (para voces en los registros de mezzosoprano, bajo y barítono) en el Coro Estable de Bahía Blanca perteneciente a los Organismos Artísticos del Sur.

Las pruebas serán públicas y abiertas de oposición de méritos y antecedentes, destinadas a cubrir UN (1) cargo de Masa de Coro a definir entre las cuerdas de MEZZOSOPRANO, BAJO y BARÍTONO, Categoría 15, Clase VI, correspondiente al Agrupamiento I - Artístico de la Ley N° 12.268, en el Coro Estable de Bahía Blanca.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 13 de abril hasta el 20 de abril del 2026 y podrán a través [email protected] del siguiente correo electrónico: El concurso se llevará a cabo el martes 28 de abril desde las 10:00 en el Salón Libertador del Edificio Corporación De Comercio e Industrias (Alsina 19, Piso 1, Bahía Blanca).

Las pruebas de oposición y antecedentes contemplan la evaluación práctica de la aptitud artística necesaria para el cargo, e incluyen la interpretación de obras a elección de el/la postulante y de piezas impuestas por un jurado conformado especialmente para cada Cuerpo Artístico. Los requisitos y condiciones para participar en el concurso podrán consultarse en el siguiente enlace Resolución, reglamento y formulario Coro o en la web del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires,