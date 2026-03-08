Bahía Blanca | Domingo, 08 de marzo

19.3°

Bahía Blanca | Domingo, 08 de marzo

19.3°

Bahía Blanca | Domingo, 08 de marzo

19.3°
Aplausos.

Llamado a Concurso para cargos en el Coro Estable de Bahía Blanca

Serán para cubrir un cargo de Masa de Coro (para voces en los registros de mezzosoprano, bajo y barítono) en el Coro Estable de Bahía Blanca perteneciente a los Organismos Artísticos del Sur.

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires llama a Concurso Artístico Público y Abierto de Oposición de Méritos y Antecedentes Agrupamiento I (Artístico) de la Ley N.º 12.268, para cubrir un cargo de Masa de Coro (para voces en los registros de mezzosoprano, bajo y barítono) en el Coro Estable de Bahía Blanca perteneciente a los Organismos Artísticos del Sur.

Las pruebas serán públicas y abiertas de oposición de méritos y antecedentes, destinadas a cubrir UN (1) cargo de Masa de Coro a definir entre las cuerdas de MEZZOSOPRANO, BAJO y BARÍTONO, Categoría 15, Clase VI, correspondiente al Agrupamiento I - Artístico de la Ley N° 12.268, en el Coro Estable de Bahía Blanca.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 13 de abril hasta el 20 de abril del 2026 y podrán a través [email protected] del siguiente correo electrónico: El concurso se llevará a cabo el martes 28 de abril desde las 10:00 en el Salón Libertador del Edificio Corporación De Comercio e Industrias (Alsina 19, Piso 1, Bahía Blanca).

Las pruebas de oposición y antecedentes contemplan la evaluación práctica de la aptitud artística necesaria para el cargo, e incluyen la interpretación de obras a elección de el/la postulante y de piezas impuestas por un jurado conformado especialmente para cada Cuerpo Artístico. Los requisitos y condiciones para participar en el concurso podrán consultarse en el siguiente enlace Resolución, reglamento y formulario Coro o en la web del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires,  

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Rugby.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE