La Rioja: se registró un sismo de 5 grados de magnitud

Un fuerte sismo de 5 grados de magnitud sacudió esta tarde a varias localidades de La Rioja, al tiempo que hubo réplicas en las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sismológica (INPRES).

Asimismo, el organismo confirmó que el movimiento telúrico se registró a 147 kilómetros de profundidad a las 14.13 de este sábado, y tuvo como epicentro la localidad de Ulapes, a unos 35 kilómetros de Chepes, en la zona sur de La Rioja.

Por su parte, en territorio cordobés el temblor se percibió a varios kilómetros de distancia del epicentro, en las ciudades de Mina Clavero, Villa Dolores, Anisacate, Villa Carlos Paz, La Falda y Alta Gracia.

Además de Córdoba y de las ciudades riojanas, el sismo extendió su alcance hacia otras localidades vecinas como Villa San Agustín y Ciudad de San Juan (San Juan), la Ciudad de San Luis y la localidad puntana de Quines, como así también en la Ciudad de Mendoza, aunque en forma leve.

Aunque no se registraron daños materiales ni afectaciones personales confirmadas por las autoridades, la situación permanece bajo monitoreo permanente por parte de los servicios de emergencia provinciales. “La población debe seguir las recomendaciones de seguridad habituales ante estos fenómenos”, precisó el organismo en su balance técnico.

La Argentina posee antecedentes históricos de terremotos devastadores. Como, por ejemplo, el terremoto más mortífero que ocurrió en Mendoza en 1861 y que provocó cerca de 14.000 muertes. Décadas después, el de San Juan, en 1944, registró una magnitud de 7.8 en la escala de Richter y dejó un saldo de 8.000 muertos y pérdidas económicas estimadas en 100 millones de dólares. (N/A e Infobae)