Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Las escuderías de Fórmula 1 Mercedes y Alpine, esta última donde se desempeña el argentino Franco Colapinto, recibieron sanciones en la previa de la carrera del Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera fecha del campeonato.

La primera carrera de la temporada se correrá en el circuito de Albert Park, con largada este domingo a la 1 (hora de nuestro país).

Alpine tendrá que pagar 5.000 euros por sacar a pista al francés Pierre Gasly sin el tapacubos.

Mercedes, por su parte, deberá abonar 7.500 euros debido a que en un momento salió a girar el italiano Andrea Kimi Antonelli con el ventilador.

El caso de la escudería alemana fue más grave, ya que el artefacto se le salió mientras Antonelli giraba y lo terminó chocando el británico Lando Norris (McLaren), lo cual afectó su registro en la Q3 de la clasificación.

Problemas con el componente de energía para Russell

La sanción de 7.500 euros no es el único dolor de cabeza para Mercedes en esta primera fecha del campeonato.

Esto se debe a que la escudería que este sábado por la madrugada consiguió el 1-2 en la clasificación le instaló un nuevo componente de energía, una electrónica de control y un componente auxiliar al británico George Russell, quien consiguió la pole position.

Esto complica mucho al británico, ya que solo pueden usar dos componentes de energía durante toda la temporada. En caso de utilizar uno nuevo durante otro Gran Premio, sufriría una penalización en la parrilla de largada.