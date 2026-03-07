Escocia se inspiró ante Francia: venció 50-40 y alcanzó la punta del Seis Naciones

Después de haber perdido en la primera fecha ante Italia como visitante, Escocia reaccionó en juego y orgullo, para alcanzar hoy en Edimburgo su tercera victoria consecutiva en el Seis Naciones de rugby.

Partido de alto vuelo para los locales, con una cuota de tries increíble (13), siete de ellos para el XV del Cardo que tras un primer tiempo parejo (arriba 19-14), se despegó en el complemento hasta una máxima de 47-14 a los 64 minutos.

Con este resultado Escocia alcanzó la punta y le puso suspenso a la definición del título a falta de una fecha, en la que visitará a Irlanda el próximo sábado.

A pesar de la derrota Francia reaccionó tras aquel pico de desventaja y apoyó cuatro tries clave para asegurar el punto bonus ofensivo (por alcanzar 4 o más tries) y por la diferencia de puntos favor/contra que hoy lo mantienen en la punta con +79 frente al +21 de los escoceses.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la última fecha Les Bleus recibirán a Inglaterra.

Hoy los tries del ganador fueron de Darcy Graham (4m y 58m), Kyle Steyn (26m y 50m), Pierre Schoeman (31m), Ben White (43m) y Tom Jordan (62m). Los puntos con el pie fueron de su líder, Finn Russell, autor de seis conversiones y un penal.

Para la visita anotaron tries Louis Bielle-Biarrey (17m), Theo Attissogbe (21m), Antoine Dupont (65m), Thomas Ramos (73m y 80m) y Oscar Jegou (78m).

La cuarta y penúltima fecha comenzó el viernes con la victoria de Irlanda frente a Gales por 27-17. Con este resultado y lo ocurrido hoy en Escocia, el XV del Trébol también se mantiene expectante y con chances de ser campeón.

En estos momentos juegan Italia-Inglaterra en el estadio Olímpico de Roma, con arbitraje de Luc Ramos (Francia).

Posiciones: 1º) Francia y Escocia, 15; 3º) Irlanda, 14; 4º) Inglaterra e Italia, 5 y 6º) Gales, 1.