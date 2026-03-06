Irlanda ganó con bonus, saltó al 2º y le metió presión al líder Francia

El pilar Tadhg Furlong arremete con apoyo en la defensa galesa. Foto: @SixNationsRugby

Un partido difícil tuvo que superar este viernes Irlanda ante Gales -sin victorias en el torneo- pero lo venció en Dublín por 27 a 17 y saltó al segundo puesto del Seis Naciones.

Este duelo abrió la fecha 4 (penúltima) del certamen que tiene como líder a Francia, que marcha invicto, va camino al Grand Slam y el sábado visitará a Escocia en un duelo clave.

Hoy en el estadio Aviva de la capital irlandesa, con arbitraje del inglés Karl Dickson, los locales se encontraron un un rival que batalló en el contacto y entabló una lucha brutal y desgastante. Y que, además, tuvo iniciativa en ataque, a pesar de la racha negativa que atraviesa en materia de resultados.

Un try a los 5m. del wing Jacob Stockdale frente a los palos, tras un buen quiebre a la línea de defensa, le permitió al XV del Trébol sentar bases y trabajar, en un partido que tenía que ganar para continuar con chances de coronarse.

Los puntos del ganador fueron por tries de Jacob Stockdale (5m), Jack Crowley (36m), Jack Conan (43m) y Jamie Osborne (67m), mientras que Jack Crowley aportó dos conversiones y un penal.

En Gales sumaron tries Rhys Carre (41m) y James Botham (62m), más dos conversiones y un penal anotados por Dan Edwards.

Completan mañana

De este modo el Seis Naciones se reanudó luego de la pausa de la semana pasada con una fecha que tendrá este sábado su partido más importante, con el duelo entre Escocia-Francia en Murrayfield, a las 11.10. Lo dirige el árbitro australiano Angus Gardner. Televisan ESPN/Disney+.

Completarán la fecha Itlaia-Inglaterra también este sábado, en el Olímpico de Roma (13.40). Arbitraje del francés Luc Ramos. Va por ESPN/Disney+.

Posiciones: 1º) Francia, 15; 2º) Irlanda, 13; 3º) Escocia, 11; 4º) Inglaterra e Italia, 5 y 6º) Gales, 1.

Fecha 5 (sábado 14): Irlanda-Escocia (11.10), Gales-Italia (13.40) y Francia-Inglaterra (17.10).

Lo mejor del partido

Este es el compacto de Irlanda-Gales: