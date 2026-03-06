Preocupación por un problema en uno de los ojos de Colapinto: qué dijo el argentino

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, generó preocupación por una imagen en la que se lo vio visiblemente afectado en uno de sus ojos, aunque rápidamente salió a aclarar la situación para traer tranquilidad.

Todo comenzó luego de las segundas prácticas libres, en la que el piloto argentino de Alpine finalizó en el 18° lugar, cuando se filtró un video.

En el mismo, Colapinto aparece junto a una miembro del equipo Alpine y se lo ve con una clara molestia en el ojo derecho, lo cual generó una gran preocupación.

Sin embargo, el argentino salió rápidamente a aclarar que no representaba un problema de gravedad: “Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. El hielo seco no se derrite, es todo químico y te quema. Ahora estoy bien, veo mejor de a poquito”.

De esta manera, todo parece indicar que el argentino no tendrá inconvenientes para participar de la tercera práctica libre del Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo entre las 22.30 y las 23.30 (hora de Argentina).

Con respecto a su actuación durante las primeras dos sesiones de entrenamiento, Colapinto reconoció que “no hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne”, aunque se mostró optimista de cara a lo que se viene: “Estoy seguro de que aprendimos lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”.