Los analistas dieron su pronóstico sobre el dólar y la inflación: qué dice el REM

Las proyecciones de los analistas ajustaron sus proyecciones para el dólar y la inflación en el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA).

El REM difunde los resultados del relevamiento realizado entre el 25 y el 27 de febrero, contemplando a 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Los analistas estimaron que el costo de vida sería menor al de enero -que fue del 2,9%- y recién en mayo se estaría quebrando la barrera del 2%. En el resto de los meses prevén un sendero bajista y la inflación anual sería del 26,1%.

El IPC de febrero sería del 2,7% (+0,6 p.p. respecto del REM previo), mientras que para la inflación núcleo estaría en 2,5% (+0,4 p.p. respecto del REM previo).

Con respecto al tipo de cambio, las proyecciones de los 46 participantes estimaron un dólar mayorista a $1.429 para marzo y $1.707 sobre finales del 2026. Esto implicaría una una variación interanual del 17,9% para la divisa estadounidense, quedando por debajo de la inflación esperada.

Las estimaciones recortaron los incrementos en el tipo de cambio mayorista: $73 menos para marzo y $43 menos para fin de año.

Otras proyecciones

El REM también dio su pronóstico sobre otros indicadores macroeconómicos, entre los que se encuentran el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo y resultados de comercio exterior.

* Producto Interno Bruto (PIB): el cuarto trimestre del 2025 habría crecido 0,8% respecto al tercer trimestre (+0,6 p.p. respecto al REM previo). Para el primer y segundo trimestre del año el crecimiento sería de 1% (+0,1 p.p) y 0,9% (-0,1 p.p.) respectivamente.

* Tasa de desempleo: para el cuarto trimestre del año pasado se ubicaría en 6,7% de la Población Económicamente Activa, sin cambios respecto al último REM. El mismo número se repite para el cuarto trimestre del 2026, argumentando que no habrán grande cambios en la desocupación.

* Comercio exterior: las exportaciones generarán US$92.737 millones (+US$852 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones US$80.204 millones (-US$506 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado es de US$12.533 millones (+US$1.358 millones que en la última proyección).

Cómo funcionan las bandas de flotación del dólar según el BCRA

Según los parámetros establecidos por el Banco Central, la reconfiguración realizada a inicios de 2026 de las bandas de flotación —donde la autoridad monetaria no interviene con la compra o venta de divisas— indica que la actualización de este rango se ajusta cada mes por la inflación registrada dos meses atrás (t-2).

Así, la banda máxima de flotación en la actualidad se ubica en $1.616, una cifra que le resta presión al mercado porque es unos $209 más alta (15% más) que el valor actual convalidado por el mercado.

Como referencia, en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3) se negoció el jueves un precio de dólar mayorista para fines de marzo de $1.433,5; para el cierre de abril, de $1.466; y para la conclusión de mayo, de $1.498.

En tanto, para fin de diciembre el mercado de dólar futuro se ubicó en $1.743.

Por lo pronto, el Banco Central sigue comprando dólares para las reservas: el jueves sumó u$s124 millones y, desde el pasado 5 de enero hasta la actualidad, acumula compras por cerca de u$s3.000 millones. Así, las reservas brutas totales ya alcanzan los u$s45.825 millones.

"Estamos preocupados. El Gobierno está manejando de forma espectacular la macroeconomía, pero se está disociando mucho de la microeconomía, donde la actividad está frenada", resume la situación Walter Morales, CEO de Wise Capital.

Qué proyectan los economistas para el dólar en los próximos meses

El nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado, realizado por el Banco Central, indica que la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal es de $1.429 en promedio para el corriente marzo, lo que representa una baja de $73 respecto de lo estimado en el REM anterior.

Y para fin de abril las estimaciones ubican al billete estadounidense mayorista en $1.452.

Para diciembre próximo, el conjunto de participantes del informe pronostica un tipo de cambio nominal de $1.707, lo que arroja una variación interanual esperada de 17,9%.

Desde el Top 10 de analistas más precisos, el tipo de cambio nominal promedio esperado para fin de año es de $1.716. (Fuente: IProfesional)