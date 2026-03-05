Cruce de candidatos en la fecha debut de la LBB Plata (ex Segunda): mirá el fixture completo
En el partido destacado, se enfrentarán San Lorenzo-9 de Julio. El torneo comenzará el viernes 20.
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
Los 12 equipos pertenecientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata (LBB Plata, ex Segunda) conocieron esta tarde el programa de partidos de la temporada 2026.
El torneo comenzará el viernes 20 y en la fecha inaugural se enfrentarán San Lorenzo-9 de Julio, dos de los principales candidatos alascenso, Sportivo Bahiense-Bahía Basket, Argentino-Espora, Comercial-El Nacional, Velocidad-La Falda y Ateneo-Altense.
Fecha 1
San Lorenzo-9 de Julio
Sportivo-Bahía Basket
San Lorenzo-9 de Julio
Argentino-Espora
Comercial-El Nacional
Velocidad-La Falda
Ateneo-Altense
Fecha 2
Espora-Ateneo
La Falda-Sportivo
9 de Julio-Argentino
El Nacional-Velocidad
Bahía Basket-San Lorenzo
Altense-Comercial
Fecha 3
Argentino-Bahía Basket
Sportivo-San Lorenzo
La Falda-El Nacional
Ateneo-9 de Julio
Comercial-Espora
Velocidad-Altense
Fecha 4
9 de Julio-Comercial
El Nacional-Sportivo
Bahía Basket-Ateneo
Altense-La Falda
San Lorenzo-Argentino
Espora-Velocidad
Fecha 5
Ateneo-San Lorenzo
Sportivo-Argentino
El Nacional-Altense
Comercial-Bahía Basket
Velocidad-9 de Julio
La Falda-Espora
Fecha 6
Altense-Sportivo
Espora-El Nacional
9 de Julio-La Falda
Bahía Basket-Velocidad
San Lorenzo-Comercial
Argentino-Ateneo
Fecha 7
Comercial-Argentino
Velocidad-San Lorenzo
La Falda-Bahía Basket
El Nacional-9 de Julio
Altense-Espora
Sportivo-Ateneo
Fecha 8
San Lorenzo-La Falda
Argentino-Velocidad
Ateneo-Comercial
Espora-Sportivo
9 de Julio-Altense
Bahía Basket-El Nacional
Fecha 9
Sportivo-Comercial
Velocidad-Ateneo
Espora-9 de Julio
La Falda-Argentino
El Nacional-San Lorenzo
Altense-Bahía Basket
Fecha 10
Sportivo-9 de Julio
Bahía Basket-Espora
San Lorenzo-Altense
Argentino-El Nacional
Ateneo-La Falda
Comercial-Velocidad
Fecha 11
La Falda-Comercial
El Nacional-Ateneo
Altense-Argentino
Espora-San Lorenzo
9 de Julio-Bahía Basket
Velocidad-Sportivo
Forma de disputa
En la primera fase jugarán todos contra todos, a dos ruedas, y los cuatro primeros clasificarán a cuartos. El resto empezarán a eliminarse: 5º-12º, 6º-11º, 7º-10º y 8º-9º.
El ganador de este tramo adquiere derecho a jugar una Súper final en caso de no obtener el segundo tramo y de finalizar entre los ocho.
Para el segundo tramo se arrastrará el 50% de los puntos, clasificando del 1º al 12º.
Los seis primeros accederán directamente a cuartos, mientras que 7º y 8º jugarán entre sí. El ganador se asegura el 7º y el perdedor enfrentará al ganador del play in entre 9º y 10º, para determinar el 8º.
En tanto, 11º-12º jugarán por la permanencia, el perdedor descenderá y el ganador tendrá que jugar la promoción con el segundo de la LBB Bronce.
Todos los partidos eliminatorios serán al mejor de tres (inclusive si hay Súper final), a excepción de la final del primer y segundo tramo, que se jugarán a cinco.
Te puede interesar
Nicolás Guerrero contó por qué se fue de Villa Mitre y volvió a Napostá
Muzi: "Les dejé en claro que si el cuerpo técnico se mantenía yo prefería dar un paso al costado"
Ugolini: lo que tiene y lo que le falta a Pueyrredón, su paso por Estudiantes y otro DT en la familia
Entrenó hoy el segundo extranjero de L.N. Alem; hay fecha de los sorteos y se sumó otro cuadrangular
Napostá volvió a casa y Piccinini entró pisando fuerte: "Vamos por la revancha", aseguró el entrenador
Musumeci las vivió todas en Independiente: desde el “hubo años muy duros” al “ahora es una maravilla”
Romerniszyn: el objetivo con Estrella, su descubrimiento en Médanos y el profe que se va despidiendo
Confirmaron las fechas de inicio de las ahora denominadas Liga Bahiense Básquet Oro, Plata y Bronce
Bella Vista hizo una incorporación dirigencial de cara a su regreso al básquetbol
Alan Rava, con la ilusión en Velocidad y el corazón repartido entre Argentino y Pueyrredón
"Hay muchos equipos que pagaron más que Barrio Hospital", aseguró Claudio Queti
Andrés "Tati" Del Sol y el cambio: "Nadie es profeta en su tierra"
Bahiense-Argentino y un 2x1: "Tomé más cosas de él, que él de mí", dijo Iannamico sobre Navallo
"Pancho" Jasen, de cabeza en Alem: su "inexperiencia", el porqué traer extranjeros y una línea a seguir
El debutante Facu Sastre reemplaza a su suegro en Estudiantes y será papá: "Un año lleno de emociones"
Miguel Loffredo, sin vueltas: “Hoy hay mucha mentira en el básquet bahiense”
"Hay cosas que no vamos a negociar, como pagarle a un jugador", dijo Juan Pablo Coronel
Cuarta temporada de Mauro Richotti en Pacífico: "Espero empezar a ver las cosas diferente"
"Lo primero que me preguntaron los dirigentes fue 'qué querés hacer'", contó Julián Turcato