Básquetbol.

Cruce de candidatos en la fecha debut de la LBB Plata (ex Segunda): mirá el fixture completo

En el partido destacado, se enfrentarán San Lorenzo-9 de Julio. El torneo comenzará el viernes 20.

Los 12 equipos pertenecientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata (LBB Plata, ex Segunda) conocieron esta tarde el programa de partidos de la temporada 2026.

El torneo comenzará el viernes 20 y en la fecha inaugural se enfrentarán San Lorenzo-9 de Julio, dos de los principales candidatos alascenso, Sportivo Bahiense-Bahía Basket, Argentino-Espora, Comercial-El Nacional, Velocidad-La Falda y Ateneo-Altense.

 

Fecha 1

San Lorenzo-9 de Julio

Sportivo-Bahía Basket

Argentino-Espora

Argentino-Espora

Comercial-El Nacional

Velocidad-La Falda

Ateneo-Altense

 

Fecha 2

Espora-Ateneo

La Falda-Sportivo

9 de Julio-Argentino

El Nacional-Velocidad

Bahía Basket-San Lorenzo

Altense-Comercial

 

Fecha 3

Argentino-Bahía Basket

Sportivo-San Lorenzo

La Falda-El Nacional

Ateneo-9 de Julio

Comercial-Espora

Velocidad-Altense

 

Fecha 4

9 de Julio-Comercial

El Nacional-Sportivo

Bahía Basket-Ateneo

Altense-La Falda

San Lorenzo-Argentino

Espora-Velocidad

 

Fecha 5

Ateneo-San Lorenzo

Sportivo-Argentino

El Nacional-Altense

Comercial-Bahía Basket

Velocidad-9 de Julio

La Falda-Espora

 

Fecha 6

Altense-Sportivo

Espora-El Nacional

9 de Julio-La Falda

Bahía Basket-Velocidad

San Lorenzo-Comercial

Argentino-Ateneo

 

Fecha 7

Comercial-Argentino

Velocidad-San Lorenzo

La Falda-Bahía Basket

El Nacional-9 de Julio

Altense-Espora

Sportivo-Ateneo

 

Fecha 8

San Lorenzo-La Falda

Argentino-Velocidad

Ateneo-Comercial

Espora-Sportivo

9 de Julio-Altense

Bahía Basket-El Nacional

 

Fecha 9

Sportivo-Comercial

Velocidad-Ateneo

Espora-9 de Julio

La Falda-Argentino

El Nacional-San Lorenzo

Altense-Bahía Basket

 

Fecha 10

Sportivo-9 de Julio

Bahía Basket-Espora

San Lorenzo-Altense

Argentino-El Nacional

Ateneo-La Falda

Comercial-Velocidad

 

Fecha 11

La Falda-Comercial

El Nacional-Ateneo

Altense-Argentino

Espora-San Lorenzo

9 de Julio-Bahía Basket

Velocidad-Sportivo

 

Forma de disputa

En la primera fase jugarán todos contra todos, a dos ruedas, y los cuatro primeros clasificarán a cuartos. El resto empezarán a eliminarse: 5º-12º, 6º-11º, 7º-10º y 8º-9º. 

El ganador de este tramo adquiere derecho a jugar una Súper final en caso de no obtener el segundo tramo y de finalizar entre los ocho.

Para el segundo tramo se arrastrará el 50% de los puntos, clasificando del 1º al 12º.

Los seis primeros accederán directamente a cuartos, mientras que 7º y 8º jugarán entre sí. El ganador se asegura el 7º y el perdedor enfrentará al ganador del play in entre 9º y 10º, para determinar el 8º.

En tanto, 11º-12º jugarán por la permanencia, el perdedor descenderá y el ganador tendrá que jugar la promoción con el segundo de la LBB Bronce.

Todos los partidos eliminatorios serán al mejor de tres (inclusive si hay Súper final), a excepción de la final del primer y segundo tramo, que se jugarán a cinco.

 

La región.
Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.

