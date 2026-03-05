Liga Argentina: Bahiense del Norte arrancó con derrota la última gira

Bahiense del Norte cayó esta noche ante San Isidro, en el primero de los tres partidos que marcarán el cierre de la fase regular de la Liga Argentina femenina de Vóley.

El tricolor perdió por 3 sets a 0, en el partido disputado en el estadio Quinquela Martín de Boca Juniors.

Los parciales favorecieron al albirrojo de la siguiente manera: 25-23, 29-27 y 25-22.

*Cómo sigue

Tras el juego de esta tarde, Bahiense volverá a jugar el sábado ante Vélez Sarsfield, a las 21, en el estadio Ana Petracca.

Luego, el domingo, cerrará la fase regular ante Ferro, desde las 20, en el Multideportivo.

Una vez finalizada esta etapa, los primeros 8 equipos de la tabla jugarán los playoffs por el título.

Mientras que los siete restantes jugarán por la permanencia.d