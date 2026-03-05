Bahía Blanca | Jueves, 05 de marzo

La ciudad.

Así será el nuevo puente sobre el canal Maldonado

Será el primero de 15 puentes a construir entre calle Don Bosco y el partidor del parque de Mayo.

Con la demolición del puente a la altura de calle Pampa Central, se inicia la etapa II de la reconstrucción de canal Maldonado y la ejecución del primero de los 15 nuevos puentes con características constructivas y medidas adecuadas para la ampliación que se hará del conducto.

Se recuerda que el canal variará el ancho de su boca superior, pasando de los 19 metros actuales a 26 metros. El puente vehicular a construir tendrá una extensión de 30,40 metros y un ancho de 8,30 metros, disponiendo de una calzada de doble mano, una franja destinada a ciclovía y una vereda.

La estructura de hormigón se sostendrá mediante 4 hileras de cinco pilotes cada una, transversales a la calzada, que apoyan a unos 5 metros de profundidad.

Habrá barandas separando el tránsito vehicular del peatonal y ciclista y otro en el borde del puente. También se construirá rampas de acceso en cada uno de los extremos.

