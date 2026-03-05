Así será el nuevo puente sobre el canal Maldonado

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Con la demolición del puente a la altura de calle Pampa Central, se inicia la etapa II de la reconstrucción de canal Maldonado y la ejecución del primero de los 15 nuevos puentes con características constructivas y medidas adecuadas para la ampliación que se hará del conducto.

Se recuerda que el canal variará el ancho de su boca superior, pasando de los 19 metros actuales a 26 metros. El puente vehicular a construir tendrá una extensión de 30,40 metros y un ancho de 8,30 metros, disponiendo de una calzada de doble mano, una franja destinada a ciclovía y una vereda.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La estructura de hormigón se sostendrá mediante 4 hileras de cinco pilotes cada una, transversales a la calzada, que apoyan a unos 5 metros de profundidad.

Habrá barandas separando el tránsito vehicular del peatonal y ciclista y otro en el borde del puente. También se construirá rampas de acceso en cada uno de los extremos.