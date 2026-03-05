El faro, el dron y la paloma mensajera

Néstor Machiavelli [email protected] Periodista, conductor y realizador televisivo, columnista en medios de difusión nacional. Nativo de Coronel Dorrego, alterna residencia entre Sauce Grande y Capital Federal. Conduce el ciclo ESAS PEQUEÑAS COSAS en BVC Bahía Blanca.

Mañana de verano con cielo despejado, a metros del mar bajo la sombrilla, de repente una paloma se posó en frente a la reposera. La orilla atlántica es territorio de gaviotas, rara vez sobrevuelan palomas. Con precisión aeronáutica inició el descenso y aterrizó sobre una pequeña mesa de aluminio bajo la sombrilla. Vi un anillo en cada pata, marca en el orillo que era paloma mensajera.

Inmóvil como ella, mientras la observaba me intrigaba saber de dónde vino, adónde iba y cómo llegó hasta aquí.

Imaginé que estaba en competencia de palomas camino a su palomar y desorientada o agotada hizo escala técnica para reponer fuerzas y luego continuar vuelo.

Fueron minutos que compartimos frente a frente. Ella, inerme. Yo sin moverme, cauteloso por temor a que al más leve movimiento se ahuyentara.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Siempre que el pronóstico del viento lo permita llevo el dron a la playa. Ensayo manejo y disfruto observar y filmar desde el aire lo que transcurre a ras del suelo. Con ojos de gaviota, desde arriba el mundo se ve distinto. Las ciudades son cuadrículas parecidas que varían según la cantidad de habitantes. Los límites se vuelven difusos, las urgencias parecen pequeñas, los humanos se ven tal cual somos, miniaturas en el espacio de un planeta perdido en el universo.

En esos minutos cercanos del pájaro y la tecnología fue inevitable la comparación. Tienen el cielo en común. El dron invento del siglo XXI manejado a distancia por el hombre. La paloma milenaria que no responde a un control remoto: se guía por el instinto humano del eterno regreso a casa.

Durante siglos la información viajó impulsada por aleteos de palomas mensajeras. Sobrevolaron tormentas, trincheras y fronteras invisibles llevando un papel escrito atado en la pata. Sin GPS ni programadores, conocían y se desplazaban por la atmósfera del planeta guiadas por aromas del aire, señales del campo magnético de la tierra y otras que aún la ciencia intenta descifrar. No se desorientaban, eran tecnología producto de la naturaleza en su máxima pureza.

El dron se dirige al objetivo que decide el hombre que lo comanda, mientras el itinerario de la paloma mensajera es el eterno regreso al hogar. El recorrido lo hacen por instinto, memoria y fidelidad con su nido, sentimientos que el dron ignora y la inteligencia artificial difícilmente reproduzca. Para eso hay que tener vida, alma y corazón.

En el estuario atlántico de acceso al puerto de Bahía Blanca las palomas mensajeras hicieron historia que sigue viva. Las primeras familias italianas de pescadores llegados de la isla de Ponza recurrían a las palomas. Zarpar mar adentro era una aventura peligrosa y sin regreso asegurado llevaban en canastas palomas mensajeras a bordo y a medida que avanzaban entre islas y canales las iban liberando. Regresaban al palomar con mensajes de ubicación adosado a la pata. Especie de telegrama artesanal --wasap de hoy--, que tranquilizaba la espera familiar. Cuando las aves llegaban al palomar traían buenas noticias de los pescadores en altamar.

Hoy aquella historia de los primeros pescadores de langostinos llegados de Ponza, la mantiene viva Natalio Huerta. Pescador oriundo de Punta Alta, parte con su lancha desde Puerto Rosales a la pesca de langostinos y lleva la canasta con sus palomas mensajeras que suelta a cuatro horas de distancia de la costa y un rato más tarde están de regreso en el palomar. Aunque no los veamos en cada pueblo hay personas que mantienen vivos palomares y compiten en carreras donde las sueltan a cientos de kms de distancia y triunfan las que primero regresan al nido. En Bahía Blanca muchos recuerdan la pasión por las palomas mensajeras del exintendente Juan Carlos Cabirón. Otro reconocido colombófilo fue el colega César Mascetti.

Hay algo más profundo y actual: la paloma no porta misiles, no graba, ni vigila, ni almacena memoria ajena. En cambio, el dron mira, graba, espía y si lo programan es arma de guerra. Lo vemos hoy en Medio Oriente.

La paloma es el mensaje, el dron la vigilancia, una frontera ética en pleno debate que estamos aprendiendo a transitar y regular.

En estos tiempos hiperconectados, cuando parecen piezas de museo, las palomas regresan, están vivas. En guerras donde se bloquean señales, en escenarios donde caen sistemas y la tecnología falla, el último recurso siguen siendo las eternas mensajeras.

Después de escribir esta crónica, me enteré la buena noticia de que el intendente de Monte Hermoso está en contacto con el nuevo jefe del Faro Recalada y han comenzado a conversar sobre las refacciones y su futuro. En buena hora que así sea. Sin proponérmelo esta crónica es alusiva porque pone en valor lo que parece antiguo y superado por la tecnología y no es así. Podría reescribir el párrafo anterior con los faros protagonistas en vez de palomas, diciendo que "en estos tiempos hiperconectados, cuando parecen piezas de museo los faros regresan, están vivos. En guerras donde se bloquean señales, en escenarios donde caen sistemas y la tecnología falla, el último recurso, la luz de emergencia de navegantes y pescadores siguen siendo los faros".

El eslabón que faltaba entre faros y palomas: setenta años atrás el predio desde donde alumbra el faro Recalada estuvo poblado de palomares y palomas mensajeras.