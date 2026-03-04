La industria volvió a caer en enero: más de la mitad de las empresas registró bajas en sus ventas

La actividad industrial reportó señales de retroceso en enero de 2026. Según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 36,5 puntos en el primer mes del año.

El índice —que anticipa la evolución de la actividad fabril— cayó 7,5 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior y quedó 5,6 puntos por debajo del valor registrado en enero de 2025, consolidando un escenario de contracción en la industria.

El informe, elaborado por el Centro de Estudios de la UIA en base a una encuesta realizada a 644 empresas industriales de todo el país, advierte que la caída de la producción, el debilitamiento del mercado interno y las dificultades financieras se consolidaron como los principales problemas que enfrentan las empresas.



Producción y ventas en baja

Uno de los datos más importantes del relevamiento es el fuerte deterioro de la producción. Según la encuesta, el 53,3% de las empresas informó una caída en su nivel de actividad, mientras que apenas el 13% registró un aumento.

En términos de ventas internas, el panorama es incluso más adverso. El 54,7% de las firmas reportó una disminución, mientras que solo el 13,3% señaló mejoras en su facturación dentro del mercado local.

Las exportaciones también mostraron una evolución negativa, aunque menos marcada. El 30% de las empresas indicó caídas en sus ventas externas, frente a un 14,3% que logró incrementarlas.

De acuerdo con el informe, el deterioro se explica principalmente por la debilidad de la demanda interna. El 46,1% de las empresas identificó la caída del mercado doméstico como el principal desafío actual, lo que confirma que el consumo y la actividad local continúan siendo los principales motores de la industria.





Impacto en el empleo

La menor actividad también tuvo impacto en el mercado laboral industrial. En enero, el 22,2% de las empresas registró una reducción en su dotación de personal.

Entre las compañías que ajustaron su plantilla, la mitad optó directamente por reducir personal, mientras que el 41,4% aplicó recortes en los turnos laborales y el 22,9% implementó suspensiones.

Las expectativas para el empleo tampoco resultan alentadoras. Solo el 19,4% de las empresas prevé incorporar trabajadores en los próximos 12 meses, mientras que el 26% anticipa una reducción en su plantilla.

El informe también advierte un deterioro en la situación financiera de muchas empresas. El 45,6% de las firmas tuvo dificultades para afrontar al menos uno de sus compromisos de pago, como salarios, proveedores, impuestos o servicios públicos.

En ese contexto, el 5,4% reconoció atrasos en todos sus pagos, una situación que refleja la presión financiera que atraviesa parte del sector industrial.

Entre las principales consecuencias de estas dificultades se destacan el aumento de los costos financieros y el pago de intereses (39,8%), así como la necesidad de recurrir a mayor endeudamiento o financiamiento de corto plazo (38,1%).

Otro factor que comienza a aparecer con más fuerza entre las preocupaciones del sector es la competencia externa. La dificultad para competir con productos importados pasó a representar el 19,4% de las preocupaciones empresariales, en un contexto de mayor apertura comercial.

En paralelo, las expectativas empresarias también mostraron un retroceso. El porcentaje de empresas que prevé mejoras en su situación económica cayó al 47,8%, cuando en el relevamiento anterior superaba el 60%.

El optimismo también se redujo en relación con la evolución del sector y de la economía en general. Solo el 41% espera mejoras en su actividad y el 51% confía en una mejora del contexto económico nacional, cifras inferiores a las registradas meses atrás. (con información de TN)