Fracasó la reunión por el conflicto de Fate y se mantiene la conciliación obligatoria

El conflicto en Fate sigue sin resolución. Tras los incidentes en la marcha que el gremio del neumático (Sutna), la CGT y La Bancaria realizaron a la Secretaría de Trabajo, el Gobierno remarcó que la conciliación obligatoria se mantiene hasta el 11 de marzo, por lo que quedan aún instancias de negociación.

La protesta había sido convocada para las 11 en Avenida Leandro N. Alem al 600 por Fate, el sindicato SUTNA -que anunció un paro por 24 horas- y la CGT. Representantes de ATE, la CTA y La Bancaria se sumaron a la marcha que convocó el gremio por el cierre de la fábrica de neumáticos ubicada en San Fernando.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones dentro de la normativa laboral vigente y exhorta a las partes y a quienes deciden manifestarse, a mantener conductas pacíficas que no pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía ni de las fuerzas intervinientes”, indicaron en un comunicado.

La conciliación fue dictada el 18 de febrero, luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo de su planta en el partido bonaerense de San Fernando y el despido de 920 trabajadores.

La medida oficial ordena retrotraer la situación al estado previo al conflicto y suspender tanto las cesantías como las acciones directas del gremio SUTNA.

De esta manera, si la empresa y el gremio no llegan a un acuerdo en las próximas audiencias, el Gobierno puede prorrogar por cinco días hábiles el plazo de la conciliación. Esa decisión mantendría la obligación de detener las acciones de uno y otro lado mientras se intenta acercar posiciones.

Los trabajadores presentaron una demanda judicial

A pesar de la negociación administrativa, el sindicato que nuclea a los trabajadores del neumático anticipó que recurrirá a la Justicia para impulsar la figura de “ocupación temporánea”.

Se trata de un mecanismo que habilita al Estado nacional o provincial a asumir el control del directorio de una compañía en situaciones de emergencia, con el argumento de evitar daños sociales o estratégicos.

La estrategia apunta a que la provincia de Buenos Aires intervenga la empresa, luego que el presidente Javier Milei reiterara que el Estado no debe hacerse cargo de compañías privadas. (con información de TN)